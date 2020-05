“Vigliacchi, la farsa è finita”: Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli umiliati in pubblico [FOTO]

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli nella bufera

Chi segue Sonia Bruganelli sui social network sa perfettamente che la moglie di Paolo Bonolis è spesso oggetto di discussione da parte dei leoni da tastiera. Quest’ultimi, infatti, ad ogni contenuto che condivide su Instagram viene attaccata in modo ingiustificato ricevendo anche delle accuse pesanti. Spesso viene criticata perché secondo loro la produttrice ostenta la sua ricchezza. Ma a tutto c’è un limite.

Qualche ora fa la donna è stata costretta a mostrare ai follower che le vogliono bene di quanto possono essere cattive certe persone. La Bruganelli ha reso noto un duro attacco nei confronti del marito, conduttore di Avanti un altro. Talmente Sonia era arrabbiata e delusa che non ha censurato il viso dell’hater. “Anche se fossi scappata in America, come tanti artisti vigliacchi, non troveresti comunque scampo. La vostra colpa è quella di mostrare un lavoro che non serve a un ca*zo, date alla ragazzine un esempio sbagliato”, ha scritto il detrattore.

L’assurda accusa alla coppia

In poche parole il leone da tastiera ha accusato Sonia Bruganelli e il marito Paolo Bonolis di essere scappati negli Stati Uniti per evitare il contagio da Covid-19 e godersi così il loro lusso e i soldi. A quanto pare colei che ha accusato la coppia vive in un mondo tutto suo, non rendendosi conto cosa sta accadendo in tutto il mondo.

Ricordiamo, infatti, che proprio l’America è il continente più colpito con oltre un milione di contagi e più di 60 mila morti. La Bruganelli ha sottolineato che le parole dell’accusatrice non possono essere dettare solo dalla quarantena, ma soprattutto dalla cattiveria e ignoranza.

L’annuncio di Paolo Bonolis

Qualche giorno fa, attraverso una diretta Instagram Paolo Bonolis ha rivelato ai suoi follower la sua intenzione di apportare delle modifiche alla dei a edizione di Avanti un altro. Con questa confessione il professionista conferma di rimanere a Mediaset ancora per un altro anno.

Mentre la moglie Sonia Bruganelli sul suo profilo personale ha postato lo sfogo di alcuni haters. Secondo quest’ultimi il conduttore romano è altri suoi colleghi da anni sanno un cattivo esempio di televisione. Ecco il post in questione: