“Al Bano e Loredana Lecciso si sposano?”: l’indiscrezione che arriva direttamente dalla famiglia

Al Bano e Loredana Lecciso di nuovo insieme

Nelle ultime settimane, prima che in Italia venisse introdotta la quarantena, il web e i giornali di gossip hanno parlato a lungo di un possibile ricongiungimento tra Al Bano e Loredana Lecciso. Inoltre sempre le stesse fonti tiravano in ballo il rinomato ‘triangolo amoroso’, coinvolgendo anche Romina Power, ex moglie del Maestro di Cellino San Marco.

Per evitare di parlare ancora a sproposito, quest’ultimo ha rotto il silenzio mettendo le cose in chiaro. In poche parole il cantautore salentino ha ammesso di essere tornato insieme alla madre dei suoi figli Jasmine e Bido. Inoltre ha precisato che la Power al momento è nella Tenuta ma tra loro ci sono solo rapporti di lavoro e nient’altro.

Nozze in vista?

Lo scorso 16 aprile, attraverso una lunga intervista, Al Bano ha svelato l’arcano. Il cantautore di Cellino San Marco ha ammesso che da ben quattro anni forma una coppia con Loredana Lecciso. Negli ultimi tempi l’ex soubrette aveva dato dei piccoli indizi social, postando con frequenza delle foto che la ritraevano al fianco del Maestro Carrisi.

Quest’ultimo che sta trascorrendo la quarantena con la famiglia, al giornalista ha detto: “Stiamo passando tanto tempo insieme, è piacevolissimo. Non avevamo mai passato tanto tempo insieme”. Quindi il cantante a la madre dei suoi figli fanno delle passeggiate insieme, chiacchierate nei boschi della sua Tenuta e soprattutto pranzano e cenano come una vera famiglia.

Proprio per questo negli ultimi giorni sono iniziate a circolare dei rumors su un possibile matrimonio. Da quando ha divorziato con Romina, il Carrisi non ha mai voluto sposarsi per la seconda volta. Sarà la volta buona?

Per il magazine Nuovo, Al Bano sposerà Loredana Lecciso

Intervistata dal magazine DiPiù, Loredana Lecciso ha voluto precisare che non si parla di un ritorno di fiamma quello con Al Bano. Mentre su Nuovo, il periodico di gossip diretto da Riccardo Signoretti, amico stretto dell’ex soubrette, si legge: “In famiglia si comincia a parlare di matrimonio”. Una clamorosa notizia che apre degli scenari inattesi che vanno confermati visto che ad oggi si tratta di un semplice pettegolezzo.