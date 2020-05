Il Paradiso delle signore trama replica 4 maggio: Gabriella ha un ammiratore

Lunedì 4 maggio andrà in onda un’altra puntata del Paradiso delle signore. Come tutti i telespettatori sapranno, a causa del blocco delle riprese, la RAI ha deciso di continuare ad intrattenere il pubblico mandando in onda le repliche di questa quarta stagione.

Ciò a cui assisteremo nella puntata in questione riguarderà essenzialmente Gabriella e Marta. La prima scoprirà di avere un ammiratore segreto, mentre la seconda potrebbe vedere compromesso il giorno più bello della sua vita.

Gabriella riceve una sorpresa al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 4 maggio del Paradiso delle signore vedremo che Gabriella si troverà al lavoro quando, improvvisamente, sarà spiazzata dall’arrivo di un mazzo di fiori per lei. La fanciulla rimarrà esterrefatta, ma allo stesso tempo piacevolmente colpita dalla sorpresa. A storcere un po’ il naso, invece, sarà la signora Amato. La madre di Salvatore, infatti, intuirà che ci sia qualcosa di strano e comincerà ad insospettirsi.

Ad ogni modo, ad animare la situazione in casa Amato ci penserà Rocco. Il giovane mostrerà sin dal primo momento di essere parecchio maldestro. In uno dei suoi momenti sbadati farà cadere l’abito da sposa di Marta creando un grave danno. Agnese, naturalmente, si metterà subito all’opera per cercare di rimediare a quanto accaduto e si farà aiutare anche dalla Rossi.

Trama 4 maggio: liti a villa Guarnieri

A villa Guarnieri, intanto, si respirerà un clima parecchio teso. Durante l’episodio del 4 maggio del Paradiso delle signore vedremo che Riccardo e Umberto avranno una lite molto accesa. Vittorio si mostrerà particolarmente preoccupato per la cosa dato che crede che questo possa compromettere la felicità di sua moglie Marta.

Su di un altro versante, invece, vedremo una Nicoletta molto confusa. I fan della coppia formata dalla fanciulla e Riccardo, infatti, grazie alle repliche potranno tornare a vederli insieme. La fanciulla sarà molto turbata dall’ultimo incontro avuto con il Guarnieri junior, per questo non riuscirà a fare finta di nulla con suo marito. Nicoletta, allora, parlerà a Cesare e gli dirà di aver rivisto il suo ex per ringraziarlo del regalo fatto alla piccola Margherita. Questa cosa non farà stare tranquillo il protagonista.