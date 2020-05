Fedez fa arrabbiare la Ferragni, prende le forbici e… (Video)

Fedez e Chiara Ferragni stanno trascorrendo, naturalmente, insieme questo periodo di quarantena all’interno della loro grande casa. Complice il carattere molto aperto del cantante, gli scherzi sono davvero quotidiani. Non esiste giorno in cui la Ferragni non sia vittima di una delle sue trovate reagendo nelle maniere più svariate.

Nelle ultime ore, però, Fedez l’ha fatta proprio molto grossa! Lo scherzo cui ha sottoposto la sua mogliettina, infatti, è uno di quelli a cui nessuna donna vorrebbe essere sottoposta. Uno scherzo che prende di mira la vanità di ogni donna e che riguarda i capelli. Prese un paio di forbici, il ragazzo si è avvicinato alla moglie e ha messo in atto il suo scherzo diabolico. Di cosa stiamo parlando? Vediamolo.

Fedez, ciocca di capelli sospetta

Fedez ha preparato lo scherzo nei minimi dettagli. Ha afferrato, come anticipato, una forbice e si avvicinata alla Ferragni che, approfittando di una bella giornata di sole, si rilassava sul terrazzo di casa. Una volta giunto alla giusta distanza, si è chinato accanto alla moglie, ha afferrato una ciocca di capelli e ha dato un taglio. Il rumore delle forbici ha fatto, naturalmente, sobbalzare la donna.

Mai scherzare con i capelli delle donne, ma Fedez pare non aver ascoltato questa massima ed essere andato dritto al suo obiettivo. Chiara Ferragni, alzandosi, ha ritrovato una ciocca bionda proprio sul suo cuscino ed ha preso molto male questa nuova trovata arrabbiandosi non poco. La reazione e, a dire il vero, l’intero scherzo è finito su Instagram e ha fatto sorridere tutti i fans della coppia che, ultimamente, partecipano attivamente alla vita dei loro beniamini.

Uno scherzo nello scherzo

Quello che, però, Fedez ha fatto alla moglie è un vero e proprio scherzo nello scherzo. Il ragazzo, infatti, non ha realmente tagliato una ciocca di capelli alla moglie ma glielo ha fatto credere. Ma allora di chi è la ciocca lasciata sul cuscino? Il rapper l’aveva tagliata ad una parrucca.

Chiara Ferragni, però, non aveva idea che si trattasse di una ciocca che non le apparteneva. Questo è il motivo per cui, accortasi dei capelli poggiati sul cuscino ha avuto una reazione molto forte che l’ha portata ad inveire davvero sul marito. Fedez ha persino rischiato di essere evirato da una Chiara letteralmente furibonda. Tutto, ovviamente, si è concluso con una risata ma non prima di aver verificato che non c’era stato alcun taglio di capelli.