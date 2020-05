Ambra Angiolini, la conduttrice molto commossa “Non ha senso stare qui” (FOTO)

Ambra Angiolini arrabbiata e commossa in un’occasione del tutto nuova

Ambra Angiolini come tutti gli anni anche nel 2020 ha avuto l’opportunità di condurre il concerto del primo Maggio, quest’anno però è stato del tutto diverso, particolarmente triste, di grande sofferenza. La piazza dove In genere si svolge il concerto del primo Maggio, piazza San Giovanni non è la stessa, senza pubblico, senza i cantanti. Tutto nuovo e sappiamo tutti il motivo.

Nulla di incoraggiante, nulla di divertente, nulla di positivo, nemmeno le parole della conduttrice. Ambra si è mostrata parecchio arrabbiata e delusa, scontrandosi più volte con il pensiero e gli atti della nostra politica. Afferma che coloro che ci dovrebbero difendere in realtà si stanno comportando nel modo più sbagliato. Si sta andando avanti con i risparmi del Popolo, senza pensare che il popolo sul quale ci si sta appoggiando è quello al quale è stato tolta anche la possibilità di andare al lavoro. (Continua dopo la foto)

Ambra Angiolini, la critica ha i politici impegnati nella campagna elettorale

Ovviamente non si è posta contro il governo, ma ha criticato fortemente le decisioni e la campagna elettorale, non realmente esistente, nella quale si stanno impegnando i politici. Sa che tutto quello che si sta facendo è sicuramente stato nel bene del Popolo però non si sta pensando alla questione economica. Saranno tante le attività che chiuderanno, saranno tante le persone che rimarranno a casa e non avranno la possibilità di portare avanti la propria famiglia. Lo Stato non sta aiutando coloro che a fine della pandemia, avranno numerosi ostacoli da superare.

Per lei l’occasione del piccolo concerto organizzato al chiuso al teatro, con presenti ospiti del calibro di Vasco Rossi, è un modo per ricordare che un po’ chiunque ha dovuto rinunciare a qualcosa o cambiare i programmi. Anche per loro è stato tutto più difficile perché alla realizzazione e organizzazione del concerto hanno lavorato in tre, facendo tutto ciò che negli anni passati è stato fatto da 20 persone.

Il lavoro alla base di tutto, entro un anno la nostra vita dovrà ritornare alla normalità

Non è una lamentela di una persona che avrebbe voluto lavorare di meno, ma la lamentela di una conduttrice che pensa a tutti coloro che sono dovuti rimanere a casa e che in questo momento non stanno lavorando, affrontando difficoltà economiche. Bisogna dare speranza a tutti coloro che adesso stanno rispettando le regole Ma che dovranno avere la possibilità di ritornare a lavorare prima possibile perché vivere in questo modo non si può.

Questa situazione è insolita oltre che incredibile, eppure fa parte della nostra vita, fa parte del nostro presente. Chiude il suo discorso dicendo che spera che le sue parole non siano fini a se stesse e che entro il prossimo anno le cose cambieranno quindi si potrà ritornare a condurre un vero e proprio concerto, stando tutti insieme senza avere paura l’uno dell’altro.