Carlo Di Francesco, compagno Fiorella Mannoia: 26 anni di differenza, ma…..

Carlo Di Francesco invisibile per il mondo del gossip ma al centro della vita di Fiorella

Carlo Di Francesco è Originario di Avezzano, produttore musicale e musicista di quasi 40 anni. Lavora ad Amici come insegnante ormai da qualche tempo, questa notizia è saltata agli occhi degli degli amanti del gossip sin da subito, visto che si è pensato si trattasse soltanto di una raccomandazione da parte della Mannoia.

In realtà Carlo avrebbe potuto fare qualunque altra cosa visto che si è impegnato in tutti i settori, anche nello sport avendo praticato il rugby a livello agonistico. La musica però gli entrata dentro sin dagli anni della prima infanzia. E piano piano ha lavorato in questo settore collaborando anche con Alex Britti, Ornella Vanoni, Loredana Bertè ed Edoardo Bennato.

Infine ha avuto a che fare anche con Fiorella Mannoia della quale si è innamorato e con la quale ha dato il via ad una lunga storia. I due stanno insieme da 15 anni, ma la loro relazione è venuta fuori da tre anni, perché è stata la cantante a volerne parlare. Hanno scelto di passare il primo decennio insieme in forma privata, proprio per evitare che il loro amore puro e sincero venisse sporcato delle malelingue.

Carlo di Francesco realmente innamorato di Fiorella

Carlo di Francesco ama davvero tanto Fiorella Mannoia, con la quale dice di non annoiarsi mai, trovano sempre qualcosa da fare, riescono a divertirsi tanto. I due preferiscono impegnarsi in qualunque attività senza doverla rendere pubblica, viaggiano, giocano, e scherzano, si prendono in giro e si amano, ma lo fanno in forma privata, evitando di mettere su Instagram o Facebook foto e video della loro vita sentimentale e di coppia.

Fiorella Però ultimamente ne ha parlato, dicendo che sono la classica coppia aperta, nessuno dice all’altro ciò che si può fare e ciò che non si può fare. Scelgono di essere liberi Perché mettere delle regole significa non amare l’altro. Amarsi dei vuol dire essere felici se l’altro è felice. La differenza di età? Sono ben vent’anni, ma non pesano dato che lei non sente di essere vecchia. Si è anziano soltanto a livello fisico, anzi è proprio un luogo comune.

La lotta a favore di Cuba durante la pandemia

Il suo uomo recentemente ha usato tantissimo i social, lo fa però per pubblicare soltanto sue foto. L’ultima foto pubblicata con Fiorella risale a febbraio, lei è seduta sulla sbarra del pick-up di Carlo, sono prewso una pompa di benzina, lui finge di fare benzina. In realtà è scalzo quindi probabilmente è una foto semplicemente ironica.

Sui social Carlo porta avanti anche le sue lotte private. L’ultima è quella a favore di Cuba dove ha trascorso tanti mesi della sua vita. Si è arrabbiato parecchio con l’America che sta portando avanti la sua guerra contro Cuba anche in un periodo difficile come questo con la pandemia. Sono stati ingiustamente negati gli aiuti ed i caschi non sono arrivati impedendo alle persone di salvarsi quando sarebbe stato possibile farlo.