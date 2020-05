Michelle Hunziker dice addio alla chioma bionda

L’effetto della quarantena per il Coronavirus non si fa sentire solo per la gente comune, ma anche per i personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo. I parrucchieri e i centri estetici sono chiusi da un paio di mesi e stando alla Fase 2, gli stessi potranno riaprire solamente dal 1 giugno 2020. Essendo impossibilitati di recarsi da loro, i vip si affidano al fai da te oppure iniziano a farsi vedere sui social o in televisione in versione nature.

Quindi ci si può incappare in sopracciglia mal curate, peluria, capelli lunghi e soprattutto la fastidiosa ricrescita. C’è chi come Alessia Marcuzzi ha optato per una parrucca, mentre Michelle Hunziker, che tutte le sere va in onda con Striscia la Notizia sta perdendo la folta chioma bionda.

La ricrescita ha preso il sopravvento

In una recentissima intervista Michelle Hunziker ha confessato che sta trascorrendo una quarantena allargata. Nel senso che oltre a lei è al marito Tomaso Trussardi, sono presenti le figliolette Sole e Celeste, ma anche la primogenita Aurora è il fidanzato Goffredo Cerza, prossimi alla concorrenza. Inoltre nella villa bergamasca sono presenti Sara Daniele, amica di famiglia, tre cani e il gatto della Ramazzotti.

La conduttrice di Striscia la Notizia nelle ultime settimane ha dovuto fare i conti con una forte ricrescita del suo colore naturale. Di conseguenza il biondo che l’ha sempre contraddistinta la sta salutando. Considerando che per via del Dcpm del Premier Giuseppe Conte prevede l’apertura degli esercizi citati precedente al primo di giugno, presto diventerà tutta mora. (Continua dopo il post)

Michelle Hunziker ironizza sulla sua ricrescita

Attraverso il suo seguitissimo profilo Instagram, Michelle Hunziker non ha perso occasione per parlare della vicenda con ironia la contraddistingue. Postando uno scatto che mostra la ricrescita, la professionista svizzera ha scritto: ”Ricordo la prima volta che mi vidi bionda, avevo 17 anni. Da quel momento capì che quella era la mia vita. Io volevo essere solo bionda”.

Bionda o mora la moglie di Tomaso Trussardi ha sempre il suo grande fascino. Inoltre è molto coraggiosa perché tutte le sere si mostre in tali condizioni davanti a sei milioni di telespettatori che guardano il tg satirico di Antonio Ricci.