Meghan Markle perde il primo round in tribunale ecco cosa è successo

Sconfitta in tribunale Meghan Markle, al primo round la battaglia legale contro il Mail on Sunday viene vinta dal tabloid

La lotta dei Sussex contro alcuni tabloid della stampa britannica continua e adesso sono arrivate le chiamate in tribunale. Sia Harry che Meghan hanno denunciato le notizie fake date dalla stampa britannica sul loro conto e hanno denunciato il loro atteggiamento. Tutto questo ha dato inizio ad una battaglia legale che sta prendendo dei contorni diversi dalle loro aspettative.

In un’intervista recente i duchi hanno annunciato che non rilasceranno più alcuna comunicazione con Daily Mail, Daily Express, Daily Mirror, The Sun. I tabloid sono stati condotti in tribunale dalla coppia per aver pubblicato che l’ex attrice di Suits aveva scritto al padre Thomas senza il suo permesso. Il giornale però aveva pubblicato solo alcune parti della lettera, facendo apparire così la donna come una sorta di cattiva strega.

Meghan Markle in tribunale contro i tabloid

La Markle non ha avuto paura di portare alla sbarra i tabloid britannici e ha corso anche il rischio di mettere in piazza la sua vita privata. Durante il dibattimento che si è tenuto nelle scorse settimane sono venuti alla luce i messaggi che Meghan e Harry hanno inviato a Thomas Markle. I due avevano scritto al padre di lei prima del matrimonio, al quale l’uomo non si presentò.

Nei messaggi la Markle appare disponibile nei confronti del padre, ma anche preoccupata. Tuttavia, anche se sembrava che i messaggi deponessero a favore della moglie di Harry, l’esito del giudizio non è stato quello previsto. Infatti, il giudice ha dato ragione al Mail on Sunday, quindi il tabloid ha vinto il primo round di questa battaglia legale.

La Markle ha perso il l primo round

Il giudice Mr Justice Warby ha ritenuto di appoggiare la richiesta fatta dagli editori di Mail on Sunday, Daily Mail e MailOnline. Così ha respinto il reclamo di Meghan Markle e anche la sua accusa verso i tabloid colpevoli di aver pubblicato solo alcuni stralci della lettera.

Inoltre, il giudice ha anche respinto le accuse rivolte all’editore in cui la coppia diceva che volevano creare problemi tra la moglie di Harry e il padre. Insomma, una perdita in piena regola quella di Meghan, che era certa di far valere le sue ragioni, mentre il magistrato non le ha ritenute valide.