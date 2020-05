Avvocato vestito come la Morte per esortare i bagnanti a liberare le spiagge [VIDEO]

Un avvocato vestito come la Morte ha passeggiato lungo le spiagge della Florida. Il suo “macabro” scopo? Semplicemente sollecitare le persone a restare a casa. La sua è una bizzarra protesta sotto le spoglie di Grim Reaper per far capire alle persone che il Covid è pericoloso, e bisogna stare a casa.

Avvocato vestito come la Morte: intervista ai media locali

L’avvocato Daniel Uhlfelder ritiene che aver allentato la presa circa ol blocco in Florida prolungherà l’ epidemia di coronavirus. Quindi, ha deciso di portare il suo messaggio là fuori travestendosi da Morte stesso e camminando senza vergogna lungo la spiaggia. Durante un’intervista ai giornali locali, l’avvocato vestito come la Morte, ha dichiarato: “il mio scopo è cercare di fare il punto della situazione. Questo perché penso che sia prematuro che apriamo le nostre spiagge. Sono un grande sostenitore delle spiagge pubbliche e ho combattuto per questo per un anno. Ma penso che il pericolo di portare tutte le persone qui nella nostra zona e di diffondere il virus, prolungherà il recupero”.

Per Daniel andrebbero prese misure migliori. È troppo presto e non è appropriato fare un tuffo a mare se il coronavirus è dietro l’angolo per tutti. Non contento di dirigersi verso una sola spiaggia, Uhlfelder ha annunciato su Twitter di essere pronto e disposto a viaggiare per lo stato per trasmettere il suo messaggio.

Pubblicate le foto sui social

L’avvocato vestito come la Morte, ha anche condiviso foto di se stesso sulla spiaggia, esortando le persone a “rimanere a casa”. Nei post su Twitter dice: “Oggi ho iniziato a visitare la Florida nei panni di Grim Reaper per ricordare ai Floridiani l’importanza di restare a casa e proteggerci a vicenda. Questo è solo l’inizio. Grazie per il supporto ricevuto da tutto il mondo.”

Sempre in un’intervista ha affermato che la sua insolita scelta di costumi era dovuta alla natura insolita dell’intera situazione. Le spiagge della Florida sono state riaperte al pubblico il mese scorso , ai residenti è stato detto che devono osservare il distanziamento sociale e utilizzare le aree solo per “attività fisica essenziale”. Ma Daniel trova fuori luogo una simile cosa.

La decisione del Governo

Il sindaco di Jacksonville Lenny Curry ha detto ai suoi cittadini che questo potrebbe essere l’inizio del percorso di ritorno alla vita normale. Li ha tuttavia invitati a rispettare e seguire le poche limitazioni. Rimanere all’interno delle linee guida per la propria sicurezza e per quella dei vicini. In fondo, la Florida ha tuttora 34.728 casi confermati di Covid-19 e 1.314 morti. Gli Stati Uniti sono il paese più colpito dalla pandemia, con circa 1,13 milioni di casi e 65.605 morti.