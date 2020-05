Amici: Emma Muscat ritrova l’amore dopo Biondo

L’ex concorrente di Amici ha svelato di aver voltato pagina in amore e di essere molto felice. Ecco le sue ultime dichiarazioni

Amici: Emma Muscat ha trovato un nuovo amore

Emma Muscat ha partecipato ad Amici 17, l’edizione in cui ha vinto Irama, vi ricordate? Soprattutto al Serale è emersa poi la storia d’amore tra lei e Biondo. Qualche volta si sono anche esibiti insieme scambiandosi tenerezze e baci sul palco. Tuttavia, dopo alcuni mesi dalla fine del talent entrambi, con una diretta sui social, hanno annunciato la fine della relazione.

Non hanno voluto spiegare i dettagli ma hanno spiegato, e ci tenevano molto a farlo, che tra loro è comunque rimasto un bel rapporto d’amicizia e si vogliono molto bene. Recentemente Emma è tornata sull’argomento e in un’intervista a Chi tramite diretta Instagram ha svelato che ha trovato un nuovo amore.

Le sue parole sono state, anzi, per una “persona molto molto speciale” incontrata a Malta negli ultimi mesi. Si sono conosciuti in spiaggia e da un’amicizia è nato qualcosa di più. Lui non fa parte del mondo dello spettacolo e Emma ha manifestato la sua felicità a riguardo. Ha detto che, quando una coppia è popolare, sorgono tanti problemi e poi non va a finire bene. Questo sembrava un chiaro riferimento a Biondo.

L’esperienza ad Amici

Emma ha ricordato con piacere quando due anni fa è approdata nel talent di Maria De Filippi. La cantante ha confessato che non è stato facile perché non sapeva neanche una parola di italiano e ha dovuto imparare la lingua in pochi mesi. Chi ha seguito il programma si ricorderà che spesso i suoi compagni parlavano male di lei con lei presente e per questo è anche intervenuto Rudy Zerbi.

Alla fine, però, Emma, spronata da Paola Turci, è riuscita ad emergere e arrivare alla fine del programma. Si è sentita cresciuta sia a livello umano che artistico, tanto che poi aveva preso casa a Milano. Adesso, con la situazione di emergenza, è tutto sospeso anche per lei ma sta continuando a vivere della sua passione.

Il nuovo album

Emma ha svelato che il nuovo album è pronto da tempo, ma che per ovvi motivi bisogna aspettare. Lei, in particolare, non si sente pronta per la pubblicazione perché vuole aspettare il momento giusto dal momento che c’è stato tanto lavoro per poterlo completare.