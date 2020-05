Lara Zorzetto ha svelato il nome scelto per il bambino

Lara Zorzetto ha svelato sui social che lei e il compagno hanno deciso come chiamare il bambino in arrivo

Temptation Island: Lara Zorzetto ha deciso come chiamare il suo bambino

Lara Zorzetto ha partecipato a Temptation Island condotto da Filippo Bisciglia con l’ex fidanzato Michael De Giorgio. Ex perché dopo l’esperienza nel docu-reality targato Fascino la coppia si è lasciata e anche molto male. Nel periodo successivo ci sono state accuse e attacchi, ma poi entrambi hanno voltato pagina.

Lara, in particolare, è entrata nel cuore delle persone per il suo comportamento e anche lei si è buttata nel mondo delle influencer. Oggi è molto amata e condivide la sua quotidianità con chi la segue con affetto. Per questo, dopo i dovuti accertamenti e qualche sospetto dei suoi follower, ha rivelato di aspettare un bambino dal suo nuovo compagno Mattia Monaci.

Qualche settimana dopo Lara ha anche svelato che si tratta di un maschietto per la gioia del suo compagno. Recentemente ha anche pubblicato un post in cui ha svelato che finalmente lei e Mattia sono giunti ad una conclusione sul nome.

Ecco come si chiamerà il bambino

Tra Lara e Mattia è stato tutto molto veloce. Si sono conosciuti poco tempo fa e in qualche settimana si sono innamorati e hanno deciso di vivere insieme. Inaspettatamente lei è rimasta incinta, ma Lara ha mostrato tutta la sua felicità perché anche se tutto stava andando tanto veloce, insieme a Mattia si sentiva felice come mai nella sua vita.

Quando la coppia ha deciso che nome dare al loro bambino, Lara lo ha comunicato a chi la segue. Come potete vedere dal post riportato qui sotto, il nome scelto per il bambino è Leonardo. Lara ha detto di aver preso in considerazione nomi sia italiani che americani ma alla fine la scelta è ricaduta su quello. Che cosa ne pensate?

L’emozione di Lara

Lara ha spettato un po’ prima di dire della sua gravidanza per aspettare buone notizie. Infatti, dopo qualche settimana dalla comunicazione, ha anche detto di dover tenere sotto controllo i suoi problemi con la tiroide e la dottoressa che la segue le ha detto di rimanere a riposo il più possibile. Ha dovuto anche rinunciare alla sua passione per il rosa trattandosi di un maschietto, ma lei ha assicurato alle sue mamme e ragazze che la seguono che lo userà comunque anche con Leonardo.