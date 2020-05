Stefano De Martino, flirt con l’attrice ai tempi dell’addio a Belen: chi è la bellissima

Stefano De Martino sin dalla sua partecipazione come allievo ad Amici, il talent di Maria De Filippi che l’ha lanciato nel mondo dello spettacolo e della tv, si è contraddistinto per la sua bellezza e per il suo avere un forte ascendente sulle donne.

Don Giovanni napoletano, il ballerino ha rubato il cuore di innumerevoli donne prima di mettere la testa a posto con la sua attuale moglie, l’argentina Belen Rodriguez. Di lui conosciamo la storia con Emma Marrone, tra le più famose e quella con la danzatrice professionista di Amici Giulia Pauselli, attuale compagna di Marcello Sacchetta. Ma sapete che in passato gli è stato attribuito un flirt con una meravigliosa attrice? Vediamo chi è.

Stefano De Martino e il flirt con l’attrice dopo Belen

La presunta storia risalirebbe al lontano 2010, subito dopo la prima rottura di Belen e Stefano. Si tratta della bellissima attrice Katy Saunders, protagonista del film “Tre metri sopra al cielo”. I due sono stati avvistati per le strade della Capitale più volte, proprio nel periodo in cui De Martino ha deciso di trasferirsi a Roma.

I rumors sulla loro vicinanza sono stati tantissimi e in molti hanno pensato che tra di loro ci fosse qualcosa di più. In realtà, nonostante il gossip, è stata proprio l’attrice a definire la natura del loro rapporti, dichiarando di averlo ritrovato per caso ad una cena dopo molti anni e di essere solo due buoni amici. Non si sa con certezza cosa sia accaduto tra di loro, ma il chiacchiericcio su un flirt ha continuato ad aleggiare nel mondo dello spettacolo. (Continua dopo la foto)

L’amore folle per la sua Belen Rodriguez

Intanto, dopo un periodo decisamente turbolento e una lunga separazione che li ha visti lontanissimi e in compagnia di altri partner, Belen e Stefano sono ritornati insieme, per la gioia del loro piccolo Santiago.

I due sono riusciti a mettere da parte le incomprensioni che avevano comportato una rottura del loro matrimonio, ed oggi sono più forti ed unite che mai. Innamorati e complici, su Instagram amano pubblicare foto, video e dediche che documentano il loro sentimento. E, secondo i bene informati, la coppia sarebbe pronta a mettere al mondo un secondo figlio.