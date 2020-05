Elena Morali, fidanzata di Luigi Favoloso: Nina Moric “lui mi ricatta con Revenge Porn”

Nina Moric rivela che Luigi Favoloso ricatta la fidanzata Elena Morali con il revenge porn, ma dove sono le prove, scopriamo cosa è successo

Nella puntata di ieri sera di Live non è la D’Urso la conduttrice Barbara D’Urso ha annunciato che avrebbe mandato in onda delle registrazioni riguardanti Mario e Nina. Per la precisione, nelle telefonate che avrebbe dovuto mandare in onda ci sarebbero stati insulti e minacce ai danni della Moric da parte di Favoloso.

Ma non solo, avrebbe dovuto mandare in onda anche le telefonate tra la Morali e la Moric. L’intervista alla Moric è proseguita ma delle prove tanto annunciate non c’è stata l’ombra. Quelle che i telespettatori hanno ascoltato sono state due telefonate in cui Mario voleva parlare con Nina ma lei gli diceva di lasciarla in pace. Non ci sono state minacce da parte di Favoloso, mentre lei lo accusava che la voleva uccidere.

Elena Morali secondo la Moric è ricattata da Favoloso

I telespettatori hanno atteso per tutto il tempo, ma delle prove non è spuntato nulla. Nel frattempo, Luigi Favoloso è tornato sui social e fa vedere le chiamate ricevute da Nina Moric. Tuttavia, non ha parlato di quanto la stessa Nina ha rivelato ieri sera, ovvero del famoso video con il quale possa ricatta la fidanzata Elena Morali.

Secondo Nina, stando a quanto detto dalla stessa Elena, questa è costretta a stare con Favoloso perché la ricatta per un video porno. Ma la Morali non ha accennato a nulla di tutto questo, e i telespettatori si chiedono quale sia la verità. L’accusa di Nina verso Favoloso è pesante e se fosse vero Mario potrebbe passare delle conseguenze. La modella croata ha detto di aver parlato al telefono con la Morali per ben 4 ore e che Elena le ha parlato della situazione che sta vivendo.

La Moric accusa Favoloso

La Moric ha anche aggiunto nell’intervista con Barbara che tutto quello che lei ha detto è stato già acquisito dalla procura. Dunque la procura avrebbe anche fra le prove la telefonata che la Morali ha fatto alla Nina e le confessioni che le ha rivelato.

Nina ha detto che Favoloso ricatta Elena con un revenge porn, un video che ritrae i due mentre fanno l’amore. Nina ha anche aggiunto di non aver mai chiamato Elena, ma è stata la Morali a chiamarla. Quale sarà la verità? Staremo a vedere!