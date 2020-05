Federico Rossi confessa: ‘Periodo di depressione, ho cominciato a bere’

Federico Rossi in occasione dell’uscita del libro di Benji e Fede ha fatto una confessione molto particolare sul suo recente passato

Benji e Fede: arriva il libro Naked

Benji e Fede è il duo canoro composto da Federico Rossi e Benjamin Mascolo. Il primo la voce, l’altro lo strumento, hanno fatto impazzire milioni di fan in tutto il mondo con le loro canzoni. Tuttavia, è arrivato il momento per loro di prendere strade differenti, lo hanno annunciato sui social appena qualche settimana fa.

Racconteranno tutto in un libro che uscirà a breve dal titolo Naked. I due cantanti si metteranno a nudo con chi avrà voglia di leggere il libro, racconteranno i veri motivi della separazione e cose che non avevano mai detto, che nessuno sa.

Benji e Fede, nonostante la separazione artistica, sono più amici che mai. Per loro questo progetto è stata una dura prova, alcuni passaggi del libro sono stati molto dolorosi per entrambi. Federico, in particolare, ha confessato di aver attraversato un brutto periodo nel suo recente passato.

Federico Rossi confessa: ‘Periodo di depressione, bevevo più del dovuto’

In occasione dell’imminente uscita del libro Naked, Federico Rossi ha rilasciato un’intervista a Vanity Fair in cui ha voluto spiegare in anteprima un passaggio del libro. In particolare, quello in cui ha raccontato un periodo in cui è caduto in depressione. Nelle pagine, chi leggerà troverà ad un certo punto la frase: “Ho cominciato a bere più del dovuto, non ero più lucido. Bevevo, ero euforico“.

Ebbene, il cantante ha svelato che a seguito di un periodo di profonda crisi e depressione è seguito un momento di euforia, di smisurata foga. Lui ha usato questa metafora: “dopo tanto tempo ad arrancare sulla sabbia, sono riuscito a correre nell’asfalto e mi sono scontrato con una realtà che mi è scappata dalle mani”. Ma che cosa l’ha salvato da tutto questo? Il periodo più bello vissuto a livello musicale con Benji e Fede.

L’amore con Paola Di Benedetto

In questi mesi abbiamo visto Federico alle prese con video e messaggi d’amore per la sua fidanzata Paola Di Benedetto, vincitrice del Grande Fratello Vip. In un messaggio, in particolare, Federico l’ha ringraziata per essere rimasta accanto a lui quando nessun altro lo avrebbe fatto. Forse nel libro si scoprirà qualcosa di più anche sulla loro storia e sul loro periodo di crisi? Che cosa ne pensate? Andrete ad acquistarlo?