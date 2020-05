Uomini e Donne: Tina Cipollari commenta il ritorno di fiamma tra Andrea Damante e Giulia De Lellis

L’opinionista ha voluto dire la sua sul ritorno di fiamma della coppia nata a Uomini e Donne

Uomini e Donne: Giulia De Lellis e Andrea Damante sono di nuovo una coppia

Andrea Damante è stato un tronista di Uomini e Donne qualche anno fa e il suo trono ha appassionato milioni di telespettatori. Infatti, il suo rapporto con Giulia De Lellis era sempre molto movimentato, ma alla fine lui l’ha scelta ed è iniziata la loro storia d’amore. Per tre anni hanno dimostrato in tv di essere molto affiatati, poi tutto è finito improvvisamente.

Soltanto qualche tempo dopo abbiamo scoperto il vero motivo della rottura: il Dama ha tradito Giulia. Tutto questo è stato raccontato in un libro dal titolo Le corna stanno bene su tutto – ma io stavo meglio senza. Giulia ha detto più volte che non avrebbe saputo perdonare ed è andata avanti con la sua vita: prima Irama, poi Andrea Iannone.

Andrea, invece, ha sempre mostrato un interesse per lei e ha sempre detto che tra loro c’era qualcosa di speciale. Aveva ragione lui dal momento che inaspettatamente Giulia ha lasciato Andrea Iannone, per il quale aveva parole magnifiche, ed è tornata con il Dama.

L’opinione di Tina Cipollari

Tina Cipollari, molto presente al tempo del trono di Andrea Damante, ha detto la sua opinione sul ritorno di fiamma. In una diretta Instagram con Simone Di Matteo, Tina ha risposto alle domande dei fan ed è incappata proprio nella coppia. La prorompente opinionista ha iniziato con una battuta: “Lei ha scritto che le corna stanno bene su tutto, stanno bene anche su di lei a quanto pare“.

Tuttavia, poi ha confessato di voler bene a Giulia De Lellis e pensa che tra lei e il Dama abbia trionfato l’amore. In fondo si sono allontanati per anni e poi si sono ritrovati, hanno capito di essere fatti l’uno per l’altra. Per quanto riguarda il perdono, lei non sa se lo avrebbe fatto, ma è una cosa soggettiva quindi non sapendo le dinamiche della coppia preferisce non pronunciarsi. Che cosa ne pensate di queste dichiarazioni?

Nel frattempo Tina ha ricordato la sua esperienza a Pechino Express, che rifarebbe subito, ma è al centro dell’attenzione per gli attacchi che ogni giorno rivolge a Gemma Galgani. Tina è furiosa in questi giorni con la dama torinese per aver accettato un corteggiatore di 26 anni.