John Ericson muore il grande attore della serie “Honey West”

John Ericson deceduto a causa di una polmonite

John Ericson un attore che il mondo faticherà a dimenticare, che ha recitato di fianco a tantissimi grandi artisti del mondo cinematografico. Era stato al fianco di Anne Francis nella serie televisiva di grande successo “Honey West”. Poi anche al fianco di Spencer Tracy nel film “Giorno maledetto” ed infine con Angela Lansbury nel film di animazione e musical “Pomi d’ottone e manici di scopa”.

Era Nato il 25 settembre 1926 a Düsseldorf, in Germania. I suoi studi avevamo avuto inizio all’American Academy of Dramatic Arts di New York. Aveva studiato con Grace Kelly, Don Rickles e Jack Palance. L’attore è deceduto a causa di una polmonite mentre si trovava a Santa Fe, proprio domenica all’età di 93 anni. La notizia del suo decesso è stata resa pubblica direttamente dalla famiglia.

John Ericson, la sua lunga carriera nel mondo del cinema

John Ericson fece il suo debutto cinematografico nel 1951 recitando in Teresa sotto la direzione di Fred Zinnemann. Poi recitò al fianco di una grandiosa artista ovvero Elizabeth Taylor in Rapsodia, nel1954. È stato tra gli attori più amati per essersi impegnato nell’interpretazione di Sam Bolt nella serie tv del regista Aaron Spelling “Honey west”. In questa serie accompagnava un’investigatrice privata ed ha avuto la durata di 30 episodi, un anno intero.

Nonostante sia stata una serie breve, è entrata sin da subito nel cuore dei telespettatori che ad oggi infatti lo ricordano proprio per questa partecipazione, Ovviamente oltre le altre. Nel 1957 aveva recitato in “Quaranta pistole” con Barbara Stanwyck, mentre nel 1958 in “La legge del fucile” insieme a Fred MacMurray. Un ruolo particolare fu quello del1960 quando entrò nei panni del cattivo in “Sparate a vista”.

La carriera televisiva prima e dopo il grandioso Honey west

L’attore è conosciuto anche per la sua partecipazione nel mondo televisivo, avvenuta sia prima che dopo Honey West. La prima ha a che fare con il film di Shirley Temple “Storybook”, poi “Carovane verso il west”; “Il fuggitivo”; “Bonanza”; “Marcus Welby”, “Pepper Anderson agente ; General speciale” ed infine CHiP Hospital. Tutte serie che ai tempi ebbero grande successo.

Il mondo del cinema e quello della TV perdono un grande personaggio, ma soprattutto la moglie e la figlia che dovranno fare a meno di una persona che si è sempre dimostrata disponibile, divertente, di grande cultura. Proprio queste sono le parole che chi ha avuto a che fare con lui per lavoro e non soltanto,c preferisce dedicargli.