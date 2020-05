Antonella Elia denuncia Antonio Zequila: la confssione durante una diretta Instagram

Anche se il Grande Fratello VIP è volto al termine, i protagonisti che vi hanno preso parte continuano a far parlare di sé. In queste ore, a generare particolare sgomento ci ha pensato Antonella Elia, la quale ha annunciato di sporgere denuncia Antonio Zequila.

I due non sono mai andati molto d’accordo, ad ogni modo, si pensava che una volta spenti i riflettori la situazione sarebbe rientrata. Così non è stato, pertanto, la showgirl ha deciso di porre fine alla cosa andando per vie legali.

Lo scontro tra Antonella Elia e Antonio Zequila

In questi giorni, Antonio Zequila e Antonella Elia si sono reciprocamente attaccati sui social e in tv al punto che pare stia per partire una denuncia. L’apice si è toccato nel momento in cui, durante la puntata di Live non è la D’Urso di domenica scorsa, la showgirl ha accusato il suo rivale di essere poco delicato nel parlare delle sue donne. Le allusioni sono state chiaramente indirizzate verso i gossip inerenti Adriana Volpe.

Dopo la divulgazione di queste insinuazioni, l’attore ha definito la donna una “Cariatide” e la cosa ha generato conseguenze inattese. Nel corso di una diretta Instagram con Andrea Montovoli, la protagonista delle offese ha annunciato di avere intenzione di portare il suo rivale direttamente in tribunale. L’ex gieffina ha annunciato di stare prendendo in seria considerazione questa ipotesi.

L’attore impassibile dinanzi la denuncia

Ad ogni modo, durante il dibattito con Moltovoli, l’ex valletta ha chiesto anche a lui di esprimere un parere sulla vicenda. Il protagonista ha fatto una breve ricerca sul termine Cariatide e poi ha sbottato dicendo che fosse solo un modo “elegante” per dare della tardona a una donna. Una volta sentite queste parole, Antonella Elia è sembrata ancora più certa di voler sporgere denuncia contro Antonio Zequila.

In ogni caso, considerando i tempi che corrono e l’emergenza che sta affrontando l’Italia, pare davvero assurdo soffermarsi su simili sciocchezze. Questa, perlomeno è stata l’opinione di molti utenti dei social. Non ci resta che attendere per scoprire come si evolverà la vicenda. Per il momento Zequila non sembra affatto turbato dalla cosa. Solo pochissime ore fa, infatti, ha pubblicato sul suo profilo l’immagine di un’intervista rilasciata al settimanale Chi incentrata su tutt’altro argomento.