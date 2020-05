Una Vita, anticipazioni: Servante compie un furto ad Acacias

Nelle prossime puntate di Una Vita, Servante si caccerà nei guai. Un furto finirà per metterlo in serio imbarazzo. Nel frattempo, Cinta verrà portata via dalla Guardia Civile con l’accusa di aver falsificato delle banconote, mentre Antonito verrà chiamato alle armi. Ramon deluderà le aspettative della sua nuova fidanzata Carmen ed infine Bellita vorrà far finire in collegio la figlia.

Una Vita, spoiler: l’arresto di Cinta

Nei futuri episodi della soap opera, Antonito verrà chiamato a fare il servizio militare in Africa. Il giovane sarà preoccupato e confiderà i suoi dubbi al padre. Ramon però avrà la testa da un’altra parte, visto che comunicherà il suo fidanzamento con Carmen. Stando alle anticipazioni di Una Vita, la Guardia Civile farà irruzione presso El Cafetín del Duende. Qui, Cinta verrà arrestata con l’accusa di aver falsificato delle banconote.

Intanto, presso la pensione di Servante, arriveranno degli scienziati che diranno di aver bisogno di una stanza per una conferenza di estrema importanza. L’ex domestico, interessato alla cosa, origlierà i loro discorsi, convincendosi che siano degli alchimisti.

Ursula invece si troverà ancora una volta in mezzo alla strada ma verrà aiutata da Augustina, che le offrirà un giaciglio nella pensione in cui lavora. In cambio però, la Dicenta dovrà aiutarla nelle pulizie. Nonostante l’umiliazione, Ursula sarà costretta ad accettare.

Il furto di Servante

Continuando con le anticipazioni di Una Vita, sappiamo che Bellita si dispererà dopo aver scoperto che Cinta è stata arrestata con un’accusa infamante. Per evitare pettegolezzi, le imporrà il divieto di tornare sul palco dopo averla fatta uscire dal carcere dietro cauzione grazie a Victoriano. La giovane però, non avrà alcuna intenzione di lasciare la sua carriera artistica.

Servante, ancora ossessionato da questo fantomatico Congresso degli scienziati, deciderà di intrufolarsi in una delle stanze prenotate e di rubare un prezioso quaderno. Ciò che leggerà però, lo lascerà senza fiato. Nel frattempo, come narrano gli spoiler di Una Vita, Bellita farà infuriare Cinta dicendole che presto dovrà iscriversi ad un collegio in Svizzera, così che Acacias si dimentichi del fattaccio.

Ramon delude le aspettative di Carmen

Infine, le anticipazioni di Una Vita raccontano che Servante e Jacinto capiranno che gli strani uomini di scienza tanto invidiati non sono affatto alchimisti: il quaderno da lui rubato infatti, è un compendio di arte erotica. Chi sono dunque questi signori che alloggiano nella sua pensione? Ramon invece, preoccupato per la sorte di suo figlio, preferirà rimandare la festa di fidanzamento promessa alla sua Carmen, che non la prenderà per niente bene.