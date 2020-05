Barbara D’Urso durante la diretta di Pomeriggio 5 succede qualcosa di inaspettato “video choc”

Imbarazzo in diretta a Pomeriggio 5, alle spalle dell’inviata accade qualcosa di scioccante, un uomo si accorge delle telecamere e si cala i pantaloni mostrando il lato B!

Barbara D’Urso di recente ha rilasciato un’intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni e ha detto di stare attraversando un periodo difficile. La conduttrice al momento è lontana dai suoi figli Giammauro ed Emanuele e quindi non la sta prendendo molto bene. Anche se ogni giorno è allegra e appare serena nelle sue conduzioni in realtà il suo cuore è altrove.

Uno dei suoi figli abita a Roma e quindi non può vederlo, l’altro invece sta nelle sue vicinanze. Il fatto di non poter vedere l’altro figlio la mette un po’in agitazione e capita spesso che quando ne parla si commuove. Anche se lavora tanto ed è comunque sempre impegnata, tuttavia il fatto di non vederli per troppo tempo non la fa stare bene.

La D’Urso in diretta senza pubblico

In questi ultimi mesi la D’Urso oltretutto ha fatto i suoi programmi senza pubblico e anche questo è stato problematico per lei. E’ diverso condurre con gli ospiti in studio, ma comunque Mediaset ha permesso di ospitarne due. Di conseguenza, a Pomeriggio Cinque non c’è nessuno con la conduttrice, Barbara ha precisato che tutto è stato adeguato alle misure di sicurezza emanate dal governo.

In questi ultimi tempi ha anche dato più spazio all’informazione e ha ospitato personaggi che possono fornire dati dettagliati sull’emergenza coronavirus. Si tratta di un periodo particolare e difficile, quindi anche gli argomenti più leggeri vengono trattati con meno frequenza. Non mancano però durante le dirette cose inaspettate e anche scioccanti.

Barbara D’Urso e l’inviata non si accorgono di quanto accade

Proprio nella puntata del 5 maggio è accaduto qualcosa di incredibile, che ha lasciato tutti senza parole. Come detto prima, la conduttrice ha lasciato più spazio all’informazione riguardante l’emergenza sanitaria che in questo momento è la priorità. La Fase 2, iniziata il 4 maggio, ha permesso ad alcune attività di aprire a certe condizioni e ha lasciato anche più aperture alle persone.

Sono stati riaperti anche i parchi pubblici e quindi chi vuole può dedicarsi alla corsa. Nel corso della diretta, mentre l’inviata di Barbara d’Urso stava parlando di come gli italiani hanno preso la fase 2, è successa una cosa sconvolgente. L’inviata si trovava in un parco e mentre lei stava parlando un uomo che stava correndo si è accorto delle telecamere e si è calato i pantaloni mostrando il lato B. Pare però che né l’inviata né Barbara d’Urso se ne siano accorte!