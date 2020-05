Vieni da me, Caterina furiosa col suo ospite: “E’ una cretinata per non dire una ca**ata”

Caterina Balivo scioccata dalle parole di Povia

In appena tre giorni di programmazione, Caterina Balivo ha perso la pazienza ben due volte con altrettanti ospiti. La professionista napoletana è tornata con Vieni da me dopo due mesi di stop a causa dell’emergenza Covid-19. Da lunedì scorso, sempre allo stesso orario su Rai Uno, sono ripartite le nuove puntate ma senza ospiti e pubblico in studio. La professionista, come le altre trasmissioni, si collegherà con i vip solo tramite Skype.

La moglie di Guido Maria Brera nella giornata di mercoledì ha spiegato al pubblico come ha trascorso la sua quarantena, fatta anche dalle pulizie di casa. Dalla sua abitazione era in collegamento Giuseppe Povia che ha fatto un’uscita davvero infelice. Dicendo che anche lui collabora nel pulire il suo appartamento, ha affermato: “A me piace fare le pulizie, sono un gay mancato”. Parole che non sono piaciute alla Balivo che, senza pensarci due volte ha sbottato così: “Cosa hai detto? Un’altre delle tue cretinate”.

La furia della conduttrice di Vieni da me

A quel punto Caterina Balivo ha cercato di tagliare al più presto possibile l’intervista a Giuseppe Povia. La battuta di quest’ultimo ha provocato immediatamente delle indignazioni sui vari social network, scatenandosi tutti contro il cantante. Per alcuni si è trattata di una battuta omofoba e inadeguata al contesto di cui stavano parlando.

La padrona di casa di Vieni da me si è molto limitata per evitare sceneggiate, ma gli ha detto: “Io non ho risposto subito perché non ho sentito bene cosa avesse detto. Ho detto ‘cretinata’ perché era l’unica parola che si può dire in televisione”. Inoltre la professionista di Rai Uno, visibilmente irritata, gli ha riferito che si tratta di una battuta che non fa ridere nessuno al massimo fa solo arrabbiare.

Giuseppe Povia si difende

In studio era presente anche l’ospite fisso Lorenzo Farina che, prima che la collega chiudesse il collegamento con Povia ha voluto dire la sua. Il ragazzo ha spiegato che la battuta del cantante è stata percepita come qualcosa di medioevale per varie ragioni. Ma Giuseppe si è voluto difendere a tutti i costi replicando così: “La state facendo tragica, volete farmi passare per scemo! Non ho detto nulla di male”.

Per evitare ulteriori polemiche, Caterina Balivo è intervenuta dicendogli tali parole: “Sono stati giorni difficili non ho voglia di cavalcare le polemiche, sei comunque nostro ospite chiudiamo qui l’intervista”.