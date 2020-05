Diletta Leotta: la sua prima uscita infiamma il condominio (Foto)

Diletta Leotta allenamenti hot in giardino

Diletta Leotta non appena iniziata la fase 2 ha scelto di ritornare alla vecchia vita, almeno per quanto riguarda gli allenamenti. La donna c’ha sempre tenuto alla sua forma fisica, non è il momento di arrendersi, nonostante la quarantena.

In effetti il corpo ha bisogno di Costanza, ha bisogno di cure. Chiunque durante questo lungo periodo trascorso in casa è ingrassato, chiunque ha mangiato fino allo sfinimento, Chiunque ha preparato da mangiare qualunque cosa. Lei invece è rimasta Come era all’inizio, addirittura forse anche più in forma.

Non sappiamo se dentro casa la donna abbia una piccola palestra professionale. Non sappiamo come abbia potuto fare, ma c’è riuscita. Forse è l’unica ad essere davvero perfetta nonostante tutto. In questi giorni però ha voluto prendere una boccata d’aria Così ha fatto ginnastica in giardino riscaldando seriamente l’atmosfera ormai spenta da troppo tempo. (Continua dopo la foto)

Diletta Leotta, la abbigliamento succinto non la fa passare inosservata

Diletta Leotta indossava un top attillato e dei leggins mozzafiato. Dal top le si intravedeva il decolté mentre dai leggins le curve incredibilmente belle ed interessanti. Si è intrattenuta a fare esercizi a terra, usando elastici, cosi come anche a corpo libero. A farle compagnia il suo cagnolino, preso di mira e reso protagonista della scena da parte dei follower.

Molti follower infatti hanno infatti scritto che avrebbero tanto voluto essere al posto del cagnolino oppure condomini del palazzo. Probabilmente tutti i suoi vicini di casa la adoreranno, almeno per certo gli uomini. Si saranno senza dubbio abituati alle sue uscite di testa.

Le strane abitudini di Diletta rallegrano la vita del condominio

La donna ha l’abitudine di prendere il sole direttamente sul balcone di casa sua, lo ha Sempre fatto e continua a farlo adesso in attesa della stagione estiva. Così Ha trascorso la gran parte del tempo in quarantena insieme al suo uomo. Proprio per quanto riguarda lui, lui vive in America, lei a Milano. Queste settimane però le hanno trascorse insieme, riuscendo ad arrivare alla conclusione che sono fatti l’uno per l’altra e che da questo momento in poi tutto non può fare altro che andare per il meglio.

Si sono presi, non si sono mai attaccati, quindi hanno capito di essere più innamorati che mai. D’altronde la loro storia, Se non altro il periodo iniziale, prima del lockdown è stato come una fase di rodaggio attraverso la quale hanno capito di tenere tanto l’uno all’altra. Rimanendo distanti come prima forse adesso avrebbero ancora qualche dubbio in merito.