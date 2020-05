Vieni da me, Caterina Balivo si arrabbia in diretta con Alena Seredova: “Ma un Wi-Fi buono a casa no…?”

Caterina Balivo sbotta contro la sua ospite

Da una settimana è ripartito Vieni da me, il contenitore condotto da Caterina Balivo che due mesi fa era stato stoppato causa Covid-19. Nel penultimo appuntamento settimanale la conduttrice napoletana ha avuto come ospite Alena Seredova, ex di Gigi Buffon. Ovviamente la soubrette era in collegamento via Skype da casa sua e purtroppo ci sono stati vari problemi tecnici.

L’attrice che sta aspettando un bambino, ha fatto attendere molto la moglie di Guido Maria Brera per colpa di una connessione poso stabile che non le permetteva di parlare con lei. Dopo una serie di tentativi Caterina ha sbottato contro la sua ospite dicendole: “Alena, ma un Wi-Fi buono a casa no?”. Ovviamente la Balivo ha voluto sdrammatizzare quel momento che era diventato un po’ imbarazzante.

Problemi tecnici a Vieni da me

Chi segue con frequenza Vieni da me sa perfettamente che non è la prima volta che in studio accadono degli inconvenienti del genere. Essendo in diretta è normale che ci possano essere dei problemi tecnici da parte della regia, oppure come giovedì, a causa di una connessione internet non stabile.

Ad esempio lo scorso gennaio la padrona di casa napoletana Caterina Balivo ha ricevuto una comunicazione da parte degli autori posizionati dietro le quinte. Purtroppo, però, il microfono era aperto e di conseguenza hanno sentito tutto anche il pubblico di Rai Uno. In quell’occasione la professionista rimase imbarazza ma fu abile a cambiare argomento immediatamente.

Il botta e risposta tra Caterina Balivo e Giuseppe Povia

Nel frattempo sul web si continua a parlare dell’ospitata di Giuseppe Povia a Vieni da me. Il cantante ha fatto una battuta fuori luogo sui gay. Parole che non sono piaciute a Caterina Balivo che, con grande signorilità lo ha rimproverato in maniera blanda.

Ma l’artista non ha digerito per niente la reazione della conduttrice napoletana, infatti sui social ha affermato di esserci rimasto molto male e dia aver sollevato una polemica inutile. Una vicenda che sicuramente continuerà ancora nei prossimi giorni.