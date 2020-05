Paolo Bonolis preoccupato per sua figlia Martina: “Non so cosa succederà…”

Paolo Bonolis e le nuove puntate di Avanti un altro!

Da domenica scorsa Paolo Bonolis è tornato in onda su Canale 5 con le puntate inedite di Avanti un altro. Il game show era stato stoppato e sostituito con delle repliche a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19.

Durante il periodo di quarantena il conduttore romano è stato particolarmente attivo su Instagram realizzando diverse dirette con altri personaggi del mondo dello spettacolo. Il professionista Mediaset abita con la moglie Sonia Bruganelli nella Capitale e il loro tre figli. Ricordiamo che Bonolis ha anche due figli avuti dal suo primo matrimonio e che vivono entrambi negli Stati Uniti.

Paolo Bonolis preoccupato per la secondogenita Martina

Molto preso Paolo Bonolis diventerà nonno per la prima volta in assoluto. Infatti la figlia Martina aspetta un bambino. Il conduttore di Avanti un altro nel corso di una diretta su Instagram ha parlato proprio della sua secondogenita incinta spiegando ai follower le sue preoccupazioni.

A tu per tu con lo youtuber ‘Er Faina, reduce dalla sua esperienza a Temptation Island Vip 2, il marito di Sonia Bruganelli ha parlato i Martina in dolce attesa che abita in America. “Non sono ancora nonno, a breve lo sarò. Sto diventando vecchietto e nella raccolta dell’umido del vecchiume c’è anche diventare nonno”, ha affermato l’artista capitolino.

Il parto di Martina Bonolis

Durante la lunga diretta Instagram, Paolo Bonolis ha rivelato anche che la secondogenita Martina metterà al mondo il primo figlio tra agosto o settembre 2020. Inoltre il padrone di casa di Ciao Darwin ha espresso anche le sue preoccupazioni: “Credo che avremo la difficoltà di andare a trovarla. Non so se questa situazione permetterà di prendere aerei per gli Stati Uniti“.

Ricordiamo, infatti, che a causa dell’emergenza sanitaria per il Covid-19, con molta probabilità non si potrà viaggiare al di fuori dei confini italiani per diversi mesi. Il professionista romano vedrà il suo primo nipote solo con delle video-chiamate? Non resta che aspettare l’andamento della pandemia per capire come procedere.