Romina Power delusa da Al Bano Carrisi? Parla un psicologo: “Sente la necessità di…”

Un psicologo parla di Romina Power

Settimane fa Al Bano e Loredana Lecciso hanno annunciato alla stampa di essere tornati insieme da ben quattro anni. In concomitanza alla loro confessione, Romina Power è iniziata ad avere dei segni di nostalgia su Instagram.

Infatti la cantante americana, costretta a rimanere in Italia per il Covid-19, ha spolverato alcune foto del passato di quando era felice a Cellino San Marco insieme al Carrisi e i loro figli.

Inoltre la donna ha postato dei brani scritti di suo pugno che negli anni sono diventati importanti e conosciuti. Ad esprimere un parere è stato lo psicologo Luca Saita che, tra le pagine del magazine DiPiù ha detto che quando si condividono scatti come quelli della Power, ognuno di noi sente la necessità di stilare una sorta di bilancio esistenziale.

Romina Power impossibilitata a raggiungere la California

Romina Power, dopo la fine della sua esperienza al Serale di Amici 19 insieme ad Al Bano si è rifugiata nella tenuta di Cellino San Marco per rispettare la quarantena da Coronavirus. Purtroppo la cantante non può tornare negli Stati Uniti perché i voli per l’estero sono tutti bloccati. Poi c’è da dire che in America la situazione è peggiore della nostra. La donna abita in una casetta vicino al lago e lontana dalla villa principale dove vivono il Maestro Carrisi e Loredana Lecciso.

E proprio questa solitudine ha provocato tanta nostalgia alla statunitense. Da giorni, infatti, ha postato una serie di foto che mostrano il padre e li piccola, ma anche immagini di quando stava insieme al suo ex marito ed erano una famiglia unita. Inoltre ha pubblicato delle foto di quando muoveva i primi passi nel mondo del cinema.

La nostalgia di Yari Carrisi

Non solo Romina Power, anche il secondogenito Yari Carrisi ha nostalgia dell’India, luogo dove ha vissuto per lungo tempo. Inoltre, dopo l’uscita infelice nei confronti di Barbara D’Urso, il 47enne ha postato una serie di contenuti riguardanti la madre. Nello specifico delle foto e dei video estrapolati dalla trasmissione di Rai Uno, Techetechetè dove la cantante statunitense era molto giovane e recitava in delle pellicole.