Barbara D’Urso le polemiche la travolgono Silvio Berlusconi ne prende le difese

E’ polemica su Barbara D’Urso, contro di lei una petizione su Change.org, Silvio Berlusconi scende in campo per difenderla, scopriamo cosa è successo

Non c’è giorno che non si parli di Barbara D’Urso e dei suoi programmi, che anche se ritenuti trash continuano a dare ottimi ascolti. Come sappiamo, però, spesso sono oggetto di polemiche e la conduttrice è stata accusata di fare cattiva televisione. Una nomea che non le fa onore e che la colloca su un basso livello come conduttrice e programmi.

Ultimamente è stata lanciata una petizione su Change.org proprio per cancellare i programmi della conduttrice dai palinsesti televisivi. Uno dei motivi che hanno spinto molti utenti a lanciare la petizione è stato la recita del rosario con il leader del Carroccio, Matteo Salvini. La vicenda è accaduta qualche mese fa durante una puntata di “Live-Non è la D’Urso”. Allora Barbara ha recitato una preghiera in diretta nazionale, scatenando la bufera.

Barbara D’Urso travolta dalle polemiche

A prendere le difese della conduttrice è stato Silvio Berlusconi, che in passato non ha mai commentato le polemiche che si sono scatenate contro di lei. Stavolta però ha voluto spezzare una lancia a suo favore e così è sceso in campo per dire la sua. Durante l’ospitata di Silvio Berlusconi nel salotto di Pomeriggio 5, programma condotto appunto da Barbara D’Urso, il leader di Forza Italia ha espresso la sua opinione.

Silvio Berlusconi, che è anche fondatore di Mediaset, durante l’intervista ha parlato della fase 2 avviata per l’emergenza sanitaria. Il leader di Forza Italia ha fatto appello alla politica di essere responsabile e ha espresso le sue opinioni in merito a quanto sta accadendo nel nostro paese.

Berlusconi si complimenta con la D’Urso

Dopo aver concluso le sue considerazioni riguardo alla situazione emergenziale Berlusconi ha espresso la sua ammirazione per Barbara D’Urso. Il politico non ha nascosto la sua stima per la conduttrice e le ha fatto i complimenti per i programmi che conduce e per gli ascolti. Berlusconi ha dunque mostrato viva approvazione per la D’Urso, dando un colpo secco a tutto quanto si dice su di lei.

Le sue parole sono state anche una stoccata per la petizione lanciata su Change.org. In effetti, è chiaro che la conduttrice sia molto capace e abile nel sollevare gli ascolti delle sue trasmissioni e la sua bravura è innegabile. Barbara oltretutto conduce molti programmi, “Pomeriggio 5”, “Domenica Live”, “Live-Non è la D’Urso”, “Grande Fratello”, e qualcosa di buono la deve pur avere!