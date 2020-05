Ragazza incinta del suo ex gli rovina il matrimonio aiutata dalla nonna di lui

Una ragazza incinta del suo ex ha deciso di andare al matrimonio di lui per far sapere a tutti che in grembo porta suo figlio. Aiutata dalla nonna dello sposo è riuscita a imbucarsi e a mandare all’aria tutto. Rimanendo nell’anonimato, ha raccontato tutto su Reddit chiedendo il parere degli utenti.

Ragazza incinta del suo ex va al matrimonio di lui: la storia

La ragazza incinta del suo ex ha spiegato che lei e il padre di suo figlio hanno avuto una storia durata tre anni. Sebbene fosse rimasta in contatto con lui e gli avesse detto di essere in attesa, lui non le aveva detto che stava per sposarsi. La futura mamma ha scoperto tutto dalla nonna di lui, che è la sua vicina di casa.

Anzi proprio l’anziana le ha proposto di imbucarsi al matrimonio per far sapere della gravidanza. La ragazza sospetta che alla donna non piacesse la futura moglie del nipote. Dunque il giorno delle nozze, proprio sua nonna l’ha fatta imbucare alla cerimonia, in modo che potesse assistere al rito.

Una volta finito, la ragazza non ce l’ha fatta a guastare la festa all’ex e ha deciso di andar via. Ma ancora una volta, è intervenuta la nonna che la spinse ad andare anche alla festa organizzata per il matrimonio. Quando sono giunti gli sposi, insieme si sono recati da lei e si sono congratulati con la giovane per la gravidanza.

Una scenata durante il ricevimento

La ragazza incinta del suo ex ha ringraziato la sposa e ha detto con naturalezza che avrebbero dovuto condividere quel momento perché erano cogenitori. Lì si è scatenato il putiferio. La sposa è scappata via, il padre della sposa ha fatto una scenata a suo genero. Intanto il fratello dello sposo è andato incontro alla ragazza e l’ha aiutata ad uscire da quel brutto momento. Oggi il suo ex continua a controllarla e a chiederle aggiornamenti sulla gravidanza. Mentre la nonna di lui le ha detto che il matrimonio è stato annullato.

L’opinione sui social

La ragazza ha chiesto su Reddit agli utenti cosa pensassero della sua esperienza. Un utente ha ipotizzato che questo sia stato un piano della nonna, funzionato alla perfezione. Sapeva che la sposa non lo sapeva e sapeva che avrebbe lasciato il nipote una volta scoperto. Sempre lo stesso utente risponde alla ragazza incinta del suo ex così: “L’ultima parte del piano sarà quella di cercare di rimettere insieme te e lui. Se questo dovesse funzionare, la nonnina è un genio malvagio.”

Un altro ha ammonito dicendo: “Non bisogna mai andare ai matrimoni a cui non si è invitati. Nonna dello sposo, non invitare le persone a un matrimonio che non è tuo”.