Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi 12 maggio: nuovo spasimante per Gemma, torna Alessandro? [VIDEO]

Secondo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Prosegue la programmazione di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi. Oggi pomeriggio alle 14:45 su Canale 5 va in onda il secondo appuntamento settimanale. Stando alle anticipazioni diffuse a termine della puntata di lunedì, ma anche attraverso i canali social del programma Mediaset, vedremo nuovamente Gemma Galgani e Nicola.

La dama torinese sarà di nuovo molto confusa. È non saprà chi scegliere tra Cuore di Poeta e il 26enne Sirius. La piemontese non ha ancora dato l’esclusiva ai due spasimanti perché vuole approfondire la loro frequentazione. Ma più tardi la nemica di Tina Cipollari avrà modo di fare una nuova conoscenza. Di chi si tratta?

Gemma Galgani conosce un nuovo spasimante

Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne, svelano che Gemma Galgani si mostrerà abbastanza confusa su quale dei due spasimanti portare avanti. Da una parte del 26enne Nicola, nonostante la giovane età si sta mostrando molto interessato alla piemontese, dall’altra parte la new entry Cuore di Poeta che è molto più vicino mentalmente alla storica dama torinese del Trono over.

A quanto pare Gems avrà modo di conoscere il terzo cavaliere misterioso con cui si è scritta durante il format social del dating show di Maria De Filippi. Nessuno conosce ancora il suo volto e l’ex fiamma di Giorgio Manetti si troverà di fronte a ben tre corteggiatori pronti a portarla fuori dalla trasmissione di Canale 5. Quale sarà la scelta di Gemma Galgani nei confronti dei tre cavalieri misteriosi scesi per lei?

Alessandro Graziani tornerà per Giovanna Abate?

Nel frattempo, il confronto con Giovanna Abate ha portato Alessandro Graziani a prendere una decisione importante sul suo percorso nel dating show Uomini e Donne. Il corteggiatore è entrato in studio abbastanza arrabbiato. Il ragazzo non ha per niente gradito la lettera e si è lamentato con la tronista.

Quest’ultima ha affermato: “Quando ti ho di fronte, le cose che mi dici, ciò che tu mi trasmetti, mi fanno star bene. Però è anche vero che se tu andassi via non ti rincorrerei”. Parole che non sono piaciute al giovane, infatti ha abbandonato lo studio con l’approvazione degli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Graziani tornerà indietro o la Abate non lo vedrà più? Ecco il video anticipazioni: