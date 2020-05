Ballando con Le Stelle, Milly Carlucci perde colonna dello show

Ballando con le Stelle, l’amatissimo programma targato Rai, a causa dell’emergenza coronavirus, è slittato a data da destinarsi. Al momento si sa, come dichiarato dal direttore della rete, che andrà in onda in autunno, ma nulla è stato aggiunto in merito. Intanto, però, fervono i preparativi e non mancano, come al solito, i colpi di scena, come l’addio di una storica professionista dello show che ha lasciato tutti senza parole.

Ballando con le Stelle e l’addio di Samantha

Dopo ben 14 anni di onorata carriera nel programma condotto da Milly Carlucci, la maestra Samantha Togni, ha deciso di dire addio alla trasmissione. In un primo momento si era parlato di una momentanea incompatibilità della danzatrice con il suo imminente matrimonio, ma poi sono usciti fuori altri rumors.

Il rapporto con Milly Carlucci

Pare, infatti, che la bellissima ballerina abbia chiesto alla padrona di casa di esserci con un ruolo nuovo, diverso da quello che per anni ha avuto. La risposta sarebbe stata però negativa. Non si sa se questa non volontà di cambiare da parte della produzione sia stato il motivo scatenante dell’addio, quel che è certo è che le due donne sono rimaste, così come confermato dalle dirette interessate, in ottimi rapporti e che la stima e l’affetto reciproco è rimasto immutato.

Samantha ha infatti dichiarato che continuerà ad esserci a Ballando con Le stelle, seppur con un ruolo diverso e decisamente inedito: quello di spettatrice che da casa guarda danzare e sfidarsi quelli che per anni sono stati i suoi compagni di viaggio. (Continua dopo la foto)

La ballerina di Ballando con Le Stelle è felice

Samantha è pronta per nuove sfide professionali ed è reduce dal matrimonio con il chirurgo estetico Mario Russo. Recentemente è stata ospite, in collegamento a Vieni da Me ed ha rilasciato delle importanti dichiarazioni a Caterina Balivo.

La 40enne ha infatti spiegato di non voler al momento dei figli, ne ha già uno adolescente avuto dalla precedente relazione, ed ora vuole godersi questo folle amore che l’ha condotta, inaspettatamente, dritta fino all’altare. Siamo sicuri che ci saranno per lei altre esperienze e nuovi progetti lavorativi: è una fuoriclasse della danza.