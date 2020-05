Al Bano infuriato come non mai “Ora mi avete veramente rotto”

Esplode la furia di Albano, il cantante ha detto di essere stufo dei gossip sulla sua vita privata, scopriamo cosa è successo!

Al Bano e Romina Power hanno emozionato durante la loro partecipazione ad Amici. I due hanno trascorso la quarantena a Cellino San Marco, non troppo distanti l’uno dall’altro. A confermarlo è stato lo stesso cantante, che ha detto come tra loro ci sia una profonda amicizia. Al Bano ha specificato che è ovvio che ci sia un legame, non solo professionale, e ad un certo punto ha voluto fare chiarezza.

In un’intervista rilasciata a La Gazzetta del Mezzogiorno il cantante ha parlato della sua famiglia, dei suoi genitori e di quanto ama la natura. Anche dopo il suo successo i suoi genitori non abbandonarono mai la tradizione e quando tornava a casa lui se li godeva pienamente. Ad oggi è lo stesso cantante a guidare le coltivazioni e gestisce di persona i vigneti che si trovano a Curtipitrizzi.

Al Bano si confessa in un’intervista

Albano ha rivelato anche di coltivare l’orto e di portare a tavola i frutti del campo. E’ qualcosa che lo soddisfa in pieno e che gli procura una grande gioia. Da quando è iniziato l’isolamento mangia cicoria selvatica, rucola, insalata verde e radicchio e condisce il tutto con olio e aceto. La sua salute è ottima e in questo periodo è anche ingrassato un pochino.

Nell’intervista il cantante ha parlato della madre, che è scomparsa a pochi giorni dal compimento dei 97 anni. Ormai era spenta e dipendeva per le sue cose dagli altri. Al Bano ha anche accennato alla figlia Ylenia, scomparsa moltissimi anni fa, e ha confessato che quando pronuncia il suo nome si riapre una ferita profonda. Tuttavia, il cantante ha detto che ognuno nella vita porta la sua croce e lui ha questa.

Il cantante stanco dei pettegolezzi

Nell’intervista Al Bano ha anche dato una stoccata a tutto il gossip che ogni tanto tocca la sua vita privata. E’ letteralmente esploso per quanto i giornali scrivono di lui e della Lecciso, che gli ha dato altri due figli. E il cantante ha detto di essere stanco dei pettegolezzi e vorrebbe tanto che i giornali lo lasciassero in pace.

E ne avrebbe il diritto! Il cantante ha detto di aver perfino chiamato i direttori di alcune riviste. Al Bano ha detto che se vogliono fare soldi parlando della sua vita privata devono pagare e dare il ricavato in beneficenza!