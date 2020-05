Ale e Franz a Che tempo che fa c’è un incidente, Francesco perde sangue (VIDEO)

Ale e Franz, lo sketch dei comici finisce male

Ale e Franz hanno partecipato alla puntata di ieri di Che tempo che fa e hanno aperto con un’esibizione che però è finita male. Il duo comico nel rispetto delle regole del decreto è entrato in studio mantenendo la distanza di un metro, quindi lo sketch ha avuto inizio con l’ingresso in studio di soltanto uno dei due, mentre l’altro è arrivato in ritardo distanza.

Ale tra una battuta e l’altra ha fatto vedere che aveva un metro in mano, Ha misurato la distanza tra lui ed il suo collega e poi si è seduto ovviamente lontano. Quando ha riavvolto il metro si è reso conto di essersi tagliato, ma ha fatto finta di nulla ed è andato avanti. Non si è accorto nemmeno Fabio Fazio che ha portato avanti la puntata come se niente fosse successo.

Ale e Franz il video fa il giro del web

Ale e Franz quindi hanno portato a termine il loro sketch divertendo tutti, spiegando di indossare la mascherina perché d’obbligo, mentre hanno deciso di non mettere i guanti perché ormai fa caldo e non è obbligatorio. Quando Fabio Fazio Si è accorto di quello che era avvenuto era già troppo tardi però su questo si è colta l’occasione di scherzare a lungo. Ad ogni modo ha voluto sdrammatizzare tranquillizzando i telespettatori che non si trattasse altro che di un piccolo taglietto da nulla.

È intervenuto anche Gigi Marzullo che ha consigliato ad Ale di mettere un cerotto per evitare di sporcare le altre dita di sangue o di farlo infettare. Al suo consiglio è seguita la battuta di Fabio Fazio che ha fatto notare Come una laurea in medicina può tornare utile anche durante una trasmissione. il video del momento in cui Ale si è tagliato E ha continuato e lo scherzo e ha fatto il giro del web in pochissimi minuti facendo sorridere tutti.

Il duo comico è davvero infallibile anche in occasioni come questa

Insomma Anche in questa occasione Il duo comico ha dato dimostrazione di essere il massimo anche in condizioni difficili, poco hanno fatto ridere i telespettatori.

Hanno scherzato parecchio sul fatto che magari con la storia della distanza da adesso in poi potranno esibirsi da soli. Sappiamo però che questo non potrà avvenire mai perché sono nati come un duo E moriranno come tali. Appartengono a quella categoria di comici che separati fanno certamente ridere, ma insieme sono indiscutibili.