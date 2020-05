Uomini e Donne, Giulio Raselli diventerà papà? Ecco la verità

Giulio diventerà papà?

Da quando ha avuto inizio Uomini e Donne, Giovanna Abate è l’unica tronista sta portando avanti il suo percorso. Nella puntata di oggi, lunedì 11 maggio, ha avuto un confronto nello studio con Alessandro Graziani e non è andata bene. La ragazza gli ha rinfacciato di essere una brava persona, dunque non lo stimola a sufficienza. Davanti a una simile dichiarazione il corteggiatore ha salutato Maria De Filippi ed è andato dietro le quinte.

Molti telespettatori non tollerano l’atteggiamento di Giovanna, alla quale non va mai bene nulla. Alcuni si sono ricreduti sul suo conto, come del resto su Giulio Raselli. Quest’ultimo ha preferito a lei la ‘rivale’ Giulia D’Urso e attualmente sono felicemente fidanzati. Qualcuno sta insinuando che presto la sua vita potrebbe cambiare con l’arrivo di un bebè. E’ intervenuto per spiegare come stanno le cose.

L’intervento di Giulia

Giulio diventerà papà? E’ la domanda che tutti si stanno ponendo sui social. Il tutto ha avuto inizio con la condivisione di una foto sul suo profilo Instagram. In pratica l’ex tronista, seduto su un divano con uno sguardo tenero, abbraccia un barattolo di Nutella. Molti hanno ipotizzato che nella sua vita sta per arrivare tanta dolcezza mentre altri hanno semplicemente dedotto che sia cambiato.

In effetti ha affrontato l’esperienza del trono con arroganza e acidità, per questo è stato duramente attaccato. Da quando è fidanzato con Giulia, è diventato una persona migliore. In un recente scatto si è mostrato vestito da donna, mostrando una spiccata simpatia non conosciuta fino ad oggi.

In una recente intervista ha dichiarato che Giulia è la compagna ideale, quindi le avrebbe chiesto un figlio. La ragazza non ha nascosto la sua gioia, però per il momento ha altre priorità. Vorrebbe prima realizzarsi nel lavoro per dare delle solide basi al futuro. Pare che ci siano tutti i buoni presupposti per la coppia e ciò non può far altro che rallegrare i fan.

Una difficile quarantena

Giulio e Giulia si sono finalmente rivisti dopo mesi di lontananza. A causa della pandemia sono stati distanti e ciò ha messo a dura prova il loro amore. Per fortuna ne sono usciti più uniti e innamorati. Hanno intenzione di andare a convivere per evitare di stare ancora lontani. Non si sa se ci saranno nuove restrizioni, dunque preferiscono prevenire stavolta.