Uomini e Donne, cosa vedremo oggi: Sirius viene sbugiardato in diretta (VIDEO)

Nel corso della puntata di oggi di Uomini e Donne continueremo ad assistere al percorso di Gemma Galgani. La protagonista sta conoscendo Cuore di poeta e Sirius, ma specie quest’ultimo si renderà protagonista di un siparietto davvero molto interessante.

La sua tenerissima età, purtroppo, sembra proprio non convincere nessuno. La più ostile nei suoi confronti sarà Tina Cipollati. Stavolta, però, si uniranno al coro dell’opinionista anche altre esponenti del parterre delle donne.

Sirius oggi al centro della bufera

Oggi, martedì 12 maggio, andrà in onda un nuovo appuntamento con Uomini e Donne. I telespettatori erano rimasti al dibattito che Giovanna Abate ha avuto con i suoi due corteggiatori Sammy e Alessandro. Quest’ultimo ha fatto il suo ingresso in studio ed ha avuto occasione di parlare dal vivo con la fanciulla. L’altro spasimante, invece, si è limitato a mettersi in contatto mediante webcam.

Nella puntata odierna, dunque, assisteremo al prosieguo di questi dibattiti e non solo. Al centro dell’attenzione sarà posto per la seconda volta Sirius. Il giovanissimo corteggiatore di Gemma verrà messo alla gogna da molti esponenti del programma. A dare il via alla polemica sarà Tina, la quale lo accuserà di essere assolutamente falso e meschino. A suo avviso, infatti, il giovane sta solo prendendo in giro la dama torinese. (Clicca qui per il video)

Spoiler Uomini e Donne, sorprese per Gemma

Durante il dibattito si intrometterà anche Veronica Ursida, la quale accuserà il protagonista di non essere credibile. Quest’ultimo, allora, perderà le staffe e dirà di non dare minimamente peso alle accuse delle persone presenti. Lui ha deciso di venire a conoscere la Galgani in quanto mosso da sentimenti veri e importanti. Proprio per tale ragione, non si cura minimamente di tutto ciò che diranno contro di lui.

La dama, intanto, riceverà anche una splendida sorpresa da parte di un suo corteggiatore, questo la metterà sempre più in confusione, dato che non saprà chi scegliere. Stando a quanto trapelato dalle anticipazioni presenti su Witty TV, pare che una sorpresa arriverà anche per Sirius. Il ragazzo, infatti, pare abbia suscitato l’interesse di una dama del parterre. Di chi si tratterà mai? Non ci resta che sintonizzarci su Canale 5 alle ore 14.45.