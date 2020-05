Grande paura per Veronica Ursida di Uomini e Donne: “Ansia per me e mio figlio” (FOTO)

In queste ore Veronica Ursida, attuale esponente del parterre femminile di Uomini e Donne, ha registrato alcune Instagram Stories che hanno fatto preoccupare i fan. La fanciulla, infatti, ha annunciato di aver vissuto dei momenti di grande paura mentre era sola con suo figlio.

La scorsa notte a Roma c’è stato il terremoto e molti sono sobbalzati dal letto dalla paura. Tra queste persone, purtroppo, c’è stata anche l’ex di Armando. Andiamo a vedere gli aggiornamenti forniti dalla protagonista.

La grande paura di Veronica Ursida

Subito dopo la diffusione della notizia relativa al terremoto, molti fan di Uomini e Donne hanno provveduto a contattare Veronica Ursida per sincerarsi circa le sue condizioni. Vivendo a Roma, infatti, la donna ha sentito la scossa, che è stata parecchio forte. Nel corso del suo sfogo con i fan, la dama ha detto di aver attraversato interminabili attimi di angoscia insieme a suo figlio. Sembrava che qualcuno stesse per sfondare la porta per poter entrare in casa.

Il sussulto, dunque, è stato molto forte ed è stato perfettamente avvertito dalla protagonista. Ad ogni modo, la Ursida ci ha tenuto a tranquillizzare tutti coloro i quali si sono preoccupati per lei. A parte il grosso spavento, infatti, per fortuna nessuno si è fatto male. Anche il figlio della dama si è molto allarmato ma poi è riuscito a tornare a letto per riaddormentarsi.

L’appello della dama di Uomini e Donne

La cosa importante, quindi, è che Veronica Ursida stia bene e tutto sia andato per il meglio. Allo scopo di tranquillizzare ulteriormente la sua community, la donna ha registrato altre IG Stories in seguito nelle quali si è mostrata serena e tranquilla. Tra una sponsorizzazione e l’altra, Veronica ha pubblicato anche un contenuto molto profondo. Nel caso specifico, ha esortato i fan ad avere ancora un po’ di pazienza a causa di questa emergenza sanitaria.

Anche lei prova un fortissimo desiderio di riabbracciare alcuni cari o persone a cui vuole bene ma, purtroppo, non è possibile. La protagonista, dunque, ci ha tenuto a rimarcare l’importanza di attenersi alle disposizioni governative in modo ligio e puntuale.