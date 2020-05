Armando Incarnato in giro senza mascherina: sul web scoppia il caos (FOTO)

Il cavaliere di Uomini e Donne Armando Incarnato ha pubblicato delle Instagram Stories in cui appare chiaramente senza mascherina. Nel corso delle clip, il protagonista non ha altro che mostrare un paio di occhiali sponsorizzati da un’azienda.

Gli utenti, però, si sono subito resi conto di un dettaglio fondamentale che ha generato una grossa polemica. Non è la prima volta che i personaggi popolari si mostrano mentre “infrangono” delle disposizioni e secondo molti questo è solo un tentativo di esibizionismo. Vediamo tutti i dettagli.

Le clip con Armando senza mascherina

Alcune ore fa, Armando Incarnato ha mostrato dei video su Instagram in cui appare senza mascherina generando una polemica. Il giovane non proferisce parola all’interno delle clip, dato che in sottofondo c’è la canzone Despacito. Nei contenuti in questione appare solo il protagonista intento a sponsorizzare le lenti e poi figura anche il tag dell’azienda in questione. Per tutta la durata delle riprese, il cavaliere non fa altro che gironzolare per Roma, in auto e a piedi, in una zona alquanto sprovvista di persone.

L’assenza della mascherina, però, ha immediatamente fatto sorgere una polemica. Il napoletano, ad ogni modo, potrebbe tranquillamente difendersi dicendo di averla tolta solo nel momento della registrazione delle clip per mostrare meglio gli occhiali. Inoltre, potrebbe addurre come scusante il fatto che non ci fosse nessuno nelle vicinanze da poter “contagiare”. (Continua dopo la foto)

Incarnato a Roma per Uomini e Donne?

Per il momento, però, Armando Incarnato non ha fornito nessuna delle due spiegazioni. Altro dettaglio degno di nota è il fatto che il giovane si trovasse a Roma. Nelle clip successive, infatti, l’inquadratura ha ripreso la camera di un hotel e una valigia. Considerando il clima nel quale viviamo, sicuramente Armando non si è regalato un viaggio di piacere, ma si tratterà di lavoro.

Ancora più probabile è l’ipotesi secondo cui il protagonista sia giunto nella capitale per poter partecipare a delle registrazioni di Uomini e Donne. Tale programma, come tutti i telespettatori sapranno, sta continuando ad andare in onda, seguendo delle disposizioni di sicurezza fondamentali. Pertanto, è molto probabile che l’uomo si trovi in quel luogo per partecipare al programma.