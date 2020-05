Alfonso Signorini conferma: ‘Il GF Vip torna a settembre, già arruolati due super famosi’

La quinta edizione del Grande Fratello Vip tornerà a settembre. Ecco che cosa ha detto Alfonso Signorini

GF Vip confermato: Alfonso Signorini torna a settembre

Alcuni giorni fa si erano diffuse alcune indiscrezioni che volevano Alfonso Signorini al timone della quinta edizione del Grande Fratello Vip, ma non il prossimo anno bensì a fine estate. In rete si sono diffusi molti dubbi per le difficoltà vissute nei mesi precedenti e perché forse è troppo presto visto che la quarta edizione si è conclusa ad aprile.

Alfonso Signorini, però, è intervenuto personalmente e l’ha fatto attraverso un’intervista di Simona Ventura sui social. Il conduttore ha confermato ogni cosa. Dal momento che Pier Silvio Berlusconi in persona gli ha chiesto di condurre il reality, lui si è buttato a capofitto nel progetto senza neanche pensarci e adesso è già al lavoro per la quinta edizione. Inizierà a settembre e ci sarà il doppio appuntamento settimanale.

Arruolati due vip e confermato Pupo

Signorini ha confessato di essersi spaventato all’inizio per dover sostenere due puntate a settimana, poi per le difficoltà legate all’emergenza Coronavirus. Tuttavia, per la quinta edizione è più sicuro di sé, contento e soddisfatto di aver dato una sua impronta al reality concentrando di più l’attenzione sulle storie dei protagonisti.

Il conduttore ha dichiarato che ha pochi mesi a disposizione per formare un cast all’altezza, ma ci sono già due vip famosissimi che hanno accettato di partecipare. Alfonso ha detto che nessuno si chiederà chi sono, perché questa volta ci saranno persone anche più famose della quarta edizione.

Non solo, ma è stata anche confermata la presenza di Pupo. I due sono molto amici e si sono aiutati nella seconda parte della quarta edizione. Il cantante è molto entusiasta di tornare nel reality nella veste di opinionista. Non è stata confermata, invece, Wanda Nara.

Giulia De Lellis nuova opinionista?

In rete si è diffusa la notizia seconda la quale a prendere il posto di Wanda Nara questa volta sarà Giulia De Lellis. Lo stesso Alfonso Signorini ha confessato di averla contattata per la quarta edizione perché la voleva presente nel cast per il suo temperamento, poi la cosa non è andata in porto. Questa volta il conduttore riuscirà a convincerla? Voi che cosa ne pensate di queste prime notizie?