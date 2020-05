Samantha De Grenet, visibilmente dimagrita ma nessuna dieta ne Photoshop (VIDEO)

E’ dimagrita Samantha De Grenet, ma senza filtri, la showgirl ha detto che dopo il tumore ha passato un brutto periodo, ecco cosa è successo

Samantha De Grenet ne ha visto delle belle negli ultimi tempi e sono stati in molti a criticarla. La showgirl è stata criticata perché aveva messo su qualche chilo, mentre adesso la accusano di essere dimagrita eccessivamente. Insomma, alle persone non va bene nulla, hanno sempre da ridire. Per questo la bella Samantha ha deciso di reagire e di dire la sua.

In un post pubblicato su Instagram la De Grenet ha anche parlato di ‘body shaming’ e ha deciso di dare una risposta agli haters. La conduttrice ha voluto confermare che il suo dimagrimento non è effetto di Photoshop e che lei si mostra senza filtri. Così ha mandato sul social un video in cui si allena e in cui si8 vede chiaramente come è fisicamente.

Samantha De Grenet assicura che non usa Photoshop

La conduttrice ha ribadito che si era illusa che durante questo periodo di isolamento le persone la smettessero di criticare. Invece non è stato affatto così e le persone che sollevano polemiche ci sono sempre. La De Grenet, stanca di offese e insulti, ha dunque voluto replicare e dire a coloro che sono frustrati di smetterla.

Samantha ha dichiarato che di fronte a tutte queste cattiverie non si può restare sempre in silenzio. Oltretutto ci sono persone maleducate e senza rispetto, che offendono persino per la forma fisica. Da qualche tempo qualcuno si diverte a fare del body shaming, una cosa che a lei non piace proprio. Offendere le persone per il loro aspetto fisico è davvero assurdo e lei ha postato il video per far capire che è dimagrita davvero.

La De Grenet stanca delle critiche

Nel video la conduttrice appare in perfetta forma e qualcuno invece ha pensato che avesse usato il photoshop per apparire più magra. La De Grenet ha detto di essere riuscita a sgonfiarsi facendo qualche sacrificio, dopo aver preso qualche chilo a causa dei farmaci per la malattia. Samantha ha ricordato ad alcuni utenti che il suo corpo è cambiato a causa di un tumore contro il qualche ha dovuto lottare.

Per lei è stato difficile accettarsi, ma adesso che è tutto finito ed ha superato quel momento ha deciso di tornare in forma. E lo ha fatto con successo!