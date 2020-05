Oroscopo 13 maggio 2020: Pesci in ripresa, Toro ingestibile, Sagittario verso il cambiamento

L’Oroscopo del 13 maggio consiglia ai Gemelli di rimanere calmi. I Toro dovrebbero ammorbidirsi un po’ ed essere meno testardi. I nati sotto il segno dei Pesci, finalmente, assisteranno ad un graduale miglioramento, sia in amore sia nel lavoro.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Una giornata tutto sommato positiva per i nati sotto questo segno. Prestate attenzione solo al contesto lavorativo, dato che potrebbe nascere qualche malinteso fastidioso. Godetevi la vostra famiglia e il vostro partner in questi giorni, perché tra un po’ di tempo c’è la possibilità che si verifichino un po’ di imprevisti.

Toro. Forza e determinazione non sempre sono dei vantaggi per i nati sotto questo segno. Tali caratteristiche, infatti, vi porteranno ad avere un’enorme difficoltà a cambiare opinione. La testardaggine non verrà presa molto bene dalle persone che vi circondano, pertanto, potrebbero nascere delle spiacevoli discussioni.

Gemelli. Qualche piccola difficoltà economica potrebbe mettervi a disagio e compromettere il vostro umore. Nella giornata del 13 maggio, l’Oroscopo vi consiglia di rimanere calmi e pazienti. Nel giro dei prossimi gironi, infatti, potrebbero arrivare delle importanti novità sia in amore sia nel lavoro. Evitate le discussioni inutili.

Cancro. Coloro i quali si sono trovati a fare i conti con un grosso problema, pian piano ne stanno uscendo. Particolarmente nella giornata di oggi i Cancro saranno molto più sereni e rilassati. La complicità di una persona cara, ovviamente, non farà che aiutare a risollevarvi e a rialzarvi più forti e carichi di prima. Non temete, il peggio sta passando.

Leone. Non sono esclusi inaspettati colpi di scena in questo periodo. I Leone sono particolarmente nervosi in questo periodo e tale situazione potrebbe portarvi a fare dei colpi di testa. Non siete certamente tra i segni più razionali dello zodiaco, per tale ragione potreste agire di pancia e non di testa. Non siate troppo esigenti con voi stessi, specie nel lavoro.

Vergine. Il momento della verità è vicino. Molto presto sarete spinti a prendere la decisione su cui tanto state ragionando in questo periodo. Il cambiamento riguarderà la vostra vita in toto, sia dal punto di vista lavorativo, sia emotivo. Se non siete sicuri della persona che avete al vostro fianco, meglio troncare subito ed evitare di perdere tempo.

Previsioni 13 maggio fino a Pesci

Bilancia. Il lavoro potrebbe subire una battuta d’arresto, ma questo non deve farvi abbattere. Sfruttate la giornata odierna per dedicarvi un po’ alla cura del vostro aspetto oppure agli affetti. Per i single potrebbero esserci interessanti novità. Tenete gli occhi ben aperti, c he quando meno ve l’aspettate potreste essere colpiti dalla freccia di Cupido.

Scorpione. Lo Scorpione, come già detto, è in una fase di netta ripresa. Ad ogni modo, le battute d’arresto sono assolutamente normali, specie in questo periodo. Non lasciatevi abbattere da qualche piccolo imprevisto nel lavoro. L’amore, invece, continuerà ad andare a gonfie vele. Prestate pazienza che nei prossimi giorni le stelle torneranno a sorridervi.

Sagittario. Molti Sagittario hanno attraversato una fase molto importante negli ultimi giorni per quanto riguarda l’amore. C’è chi ha chiuso, o sta per farlo, una relazione importante e chi, invece, ha deciso di compiere l’upgrade. Ad ogni modo, la giornata odierna potrebbe essere un po’ agitata, pertanto, cercate di prendervi un momento per voi.

Capricorno. Plutone nel vostro segno vi renderà particolarmente forti e tenaci. La giornata odierna sarà contraddistinta da un forte spirito d’iniziativa. Cercate di non chiudervi in voi stessi quando si presentano i problemi. Il modo migliore di affrontarli e risolverli è quello di prenderli di petto, magari con l’aiuto di una persona cara.

Acquario. Le stelle sono dalla vostra parte, ma starà a voi mettervi all’opera per raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati. L’Oroscopo del 13 maggio preannuncia una giornata all’insegna dell’amore e del successo professionale. Non lasciatevi sopraffare dai pensieri e dalle preoccupazioni. Tutto si aggiusta, ci vuole solo un po’ di pazienza.

Pesci. Finalmente la situazione si accinge a raggiungere un netto grado di miglioramento. Progressi in amore, anche se dovete fare in modo di liberarvi definitivamente delle storie impossibili. Cercate di essere più concreti e meno stralunati. Anche il lavoro vi regalerà importanti soddisfazioni, specie verso la fine della settimana.