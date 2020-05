GF Vip, intervista a Paolo Ciavarro: ‘Convivenza forzata con mamma, ma appena posso corro da Clizia’

Paolo Ciavarro ha rivelato come sta trascorrendo questo periodo di restrizioni e del rapporto che lo lega a Clizia Incorvaia che non ha ancora visto dopo la fine del reality

GF Vip: amore a distanza tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia

Nella quarta edizione del Grande Fratello Vip a sorpresa è nata una coppia. Si tratta di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. All’inizio Clizia ha ricevuto le attenzioni di Ivan Gonzalez, che aveva detto chiaramente di provare un interesse per lei, ma l’influencer non ha provato la benché minima fiducia nei suoi confronti sicura che stesse facendo tutto per andare avanti nel gioco.

Infatti, Clizia ha concentrato le sue attenzioni altrove, in particolare su Paolo Ciavarro. All’inizio entrambi negavano un interesse, poi con l’insistenza del pubblico e dei coinquilini alla fine si sono decisi a confessare i propri sentimenti.

Tra loro è scattato un bacio molto romantico in giardino sotto la luna piena ma poi sono stati divisi dal gioco. Clizia, infatti, è stata squalificata e dopo la fine del reality non hanno potuto incontrarsi per l’emergenza Coronavirus.

Tuttavia, Paolo e Clizia sono una coppia a tutti gli effetti anche se a distanza (lui è a Roma, lei in Sicilia). L’ex gieffino e conduttore in una recente intervista su Novella 2000 ha raccontato come stanno vivendo queste settimane e quali sono le sue intenzioni.

Paolo: ‘Non ce la faccio più, appena posso corro da lei’

Paolo Civarro alla rivista di Roberta Alessi ha dichiarato di essere in quarantena con la mamma Eleonora Giorgi e che gli sembra di essere tornato a quando era un adolescente che seguiva gli ordini della mamma. In casa si dà da fare, pulisce e cucina, ma questo isolamento forzato inizia a dargli dei problemi.

Infatti, tra l’esperienza al GF Vip e l’emergenza Coronavirus sono cinque mesi che è chiuso in una casa e non vede l’ora di uscire, soprattutto per raggiungere la sua innamorata. Al momento vede e sente Clizia in videochiamata al mattino, al pomeriggio, all’aperitivo, dopo cena e passano il tempo a stuzzicarsi.

Paolo pensa che tutto stia andando contro di loro ma il sentimento che li lega è forte e a lui non importa né della differenza d’età né del passato dell’influencer. Anzi, appena potrà la raggiungerà in Sicilia, anzi, “correrà da lei” per viverla in ogni momento. Voi che cosa ne pensate di questa coppia?