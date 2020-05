Tina sgancia la bomba sull’intimità di Nicola e Gemma: Maria costretta ad intervenire

Il trono over di Uomini e Donne continua ad essere sorprendete. A tenere banco in queste ultime settimane, come sempre, manco a dirlo, è la storia dama Gemma Galgani. La 71enne ha infatti intrecciato una relazione con un aitante giovane, di soli 25 anni. Stiamo parlando di Nicola Vivarelli, arrivato nella vita della torinese come un fulmine a ciel sereno.

Tina gela Gemma e Nicola, interviene Maria De Filippi

Come era prevedibile, le polemiche sull’inizio di questa conoscenza sono state irrefrenabile. Per alcuni, infatti, il ragazzo, detto Sirius, risulta essere poco credibile. Le accuse però lui ha continuato a ribadirle con fermezza, ed ha dichiarato, anche nel corso dell’ultima puntata andata in onda, di essere sceso in studio perchè spinto da forti sentimenti nei confronti della Galgani.

Lui ha infatti più volte ribadito di trovarla, bella ed elegante, e di nutrire nei suoi riguardi una forte attrazione fisica che va al di là dell’età anagrafica, vista come qualcosa di evidentemente ininfluente per i due.

Ad avere delle reticenza sulla relazione, è sicuramente l’opinionista Tina Cipollari, acerrima nemica televisiva della bionda torinese, la quale non crede alla buona fede di Sirius, che secondo il suo parere, è solo in cerca di visibilità.

Per la vamp lui sarà l’ennesimo uomo pronto a prendere in giro la dama a favor di telecamere. Ed è proprio commentando i risvolti sentimentali dell’insolita coppia che la Cipollari si è lasciata andare a delle ipotesi e commenti sulla loro possibile e futura intimità: “Ma cosa potrà mai accadere tra voi, te lo sei chiesto”?, ha ribadito al ragazzo. Ed ha poi continuato con allusioni molto spinte che hanno portato la padrona di casa Maria De Filippi a dar ordine ai suoi tecnici di abbassare l’audio.

Le perplessità dei partecipanti del trono over di Uomini e Donne

Tina, però, ad onor del vero, non è l’unica a muovere e palesare perplessità in merito a questo legame. I protagonisti del trono over, sia parterre femminile che maschile, sono molti critici nei confronti della loro collega e stanno cercando in tutti i modi di farle capire che, a detta loro, questa non sarà altro che l’ennesima delusione sentimentale a cui dovrà fare fronte.