“Grande sofferenza”: Lorella Cuccarini non può, il desiderio su Alberto Matano

Lorella Cucarini e Alberto Matano continuano a parlare di Coronavirus

Continua la programmazione de La vita in diretta, lo storico rotocalco della prima rete che si occupa principalmente di cronaca, ma anche di argomentazioni più leggere. Lorella Cucarini e Alberto Matano, dal lunedì al venerdì informano il pubblico di quello che accade ogni giorno nel nostro Paese.

Da quasi tre mesi la coppia televisiva si è concentrata principalmente sull’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 e nelle ultime due settimane parlano spesso delle misure di sicurezza adottate nella Fase 2 per evitare che il numero dei contagiati risalga ulteriormente. Nella puntata di mercoledì 13 maggio 2020, ad apertura, la professionista romana ha esclamato questa frase: “Che sofferenza”. Per quale motivo? A cosa si riferiva?

Lorella Cuccarini sofferente per non poter abbracciare Alberto Matano

Di solito Lorella Cuccarini è una professionista abbastanza serena e difficilmente perde la pazienza. Ma nel terzo appuntamento settimanale de La vita in diretta, molto probabilmente avrà visto qualcosa che la sta facendo soffrire. La soubrette romana ha pronunciato tali parole rivolgendosi al collega Alberto Matano.

Dopo alcuni istanti è la stessa a svelare l’arcano. In pratica la rivale di Heather Parisi vorrebbe tanto abbracciare e dare un bacio d’affetto al suo collega, ma purtroppo per via delle norme di sicurezza questo non è possibile. Infatti la Cuccarini ha esclamato: “Io non ti posso baciare sul serio, che sofferenza!“.

La vita in diretta 2020/2021: conduzione in solitaria di Alberto Matano?

Nel frattempo sul web continuano a circolare delle indiscrezioni che riguardano il futuro de La vita in diretta. Stando a Tv Blog, dal prossimo settembre alla guida dello storico contenitore di Rai Uno potrebbe esserci solamente Alberto Matano.

Di conseguenza la collega Lorella Cuccarini verrebbe allontanata da quella fascia oraria per affidarle un nuovo format da definire. Ovviamente si tratta solo di rumors visto che al momento non sono arrivate né conferme e nemmeno smentite da parte dei diretti interessati e dai vertici di Viale Mazzini. Inoltre si parla già della versione estiva del programma che potrebbe essere affidata a Salvo Sottile.