Il Paradiso delle signore replica 15 maggio 2020: Cosimo ci prova con Gabriella

L’ultima puntata della settimana, quella di venerdì 15 maggio, del Paradiso delle signore sarà incentrata su molti temi. Innanzitutto vedremo che Nicoletta continuerà ad avere troppo al testa tra le nuvole dato che è immersa nei pensieri che la legano a Riccardo.

Ludovica, invece, farà d tutto per cercare di catturare l’attenzione del Guarnieri e convincerlo a tornare con lei. Marcello, invece, otterrà un nuovo lavoro, mentre Cosimo ci proverà spudoratamente con Gabriella.

Marcello ottiene un nuovo lavoro al Paradiso delle signore

Gli avvenimenti che si verificheranno durante la puntata del 15 maggio 2020 del Paradiso delle signore saranno davvero molti. In casa Cattaneo, Nicoletta sarà molto pensierosa. La sua mente sarà completamente distaccata dalla realtà al punto da non poter fare a meno di pensare al suo amore segreto. I sospetti, quindi, cominceranno ad essere sempre più fondati, pertanto, i due amanti devono prestare estrema attenzione.

Marcello, invece, otterrà un nuovo lavoro. Il giovane, finalmente, comincerà la sua graduale risalita dopo il periodo di permanenza in carcere. La Brancia, infatti, lo assumerà come suo autista personale. Il protagonista, quindi, felice di indossare una nuova ed elegante divisa, sfrutterà la situazione per provare a fare colpo su Roberta. Lui, però, non sarà l’unico a rendersi artefice di un corteggiamento. Le novità più esilaranti, infatti, si avranno da un altro fronte.

Spoiler 15 maggio: Cosimo spudorato, Ludovica persuasiva

Cosimo, infatti, nella puntata del 15 maggio del Paradiso delle signore, comincerà ad essere sempre più insistente nei confronti di Gabriella. Il giovane deciderà di farle delle avances davvero molto spudorate. Il tutto avverrà sotto gli occhi attenti e sbalorditi di Agnese. Quest’ultima, inoltre, si presterà anche ad accettare la proposta di ingaggio come modellista. La sarta non riuscirà a dire di no a Vittorio Conti.

Tra Riccardo e Nicoletta, intanto, continuerà a regnare la passione. I due, però, non potranno vedersi più con così tanta frequenza dato che ci sono troppe persone che sospettano della loro relazione. Come se non bastasse, ad ostacolare l’amore tra i due ci penserà anche Ludovica. La Brancia, infatti, farà il possibile per convincere il rampollo circa la veridicità dei suoi sentimenti. La ragazza sarà sempre molto innamorata del suo Riccardo, pertanto, farà di tutto per riaverlo con sé.