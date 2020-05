Romina Power, logorata dal lutto piange la scomparsa: “Un altro grande che sene va” [FOTO]

Romina Power e la sua lunga quarantena a Cellino San Marco

Essendo isolata nell’appartamento di Yari Carrisi a Cellino San Marco, la bella Romina Power ha molto tempo per pensare e meditare. Inoltre la cantante statunitense è molto attiva sul suo profilo Instagram condividendo scatti del suo quotidiano, oppure immagini del passato.

In questi giorni di quarantena non sono mancate nemmeno le battaglie nel sociale per sensibilizzare il pubblico social. Dopo il piccolo incidente a Domenica In che l’ha vista coinvolta col secondogenito, l’ex moglie di Al Bano ha postato un contenuto che annuncia un lutto.

Il messaggio d’addio per Luis Sepúlveda

Qualche giorno fa Romina Power ha commosso tutti coloro che la seguono sul social network postando uno scatto in cui ricorda un grande artista che è venuto a mancare di recente. Stiamo parlando di Luis Sepúlveda, che è venuto a mancare all’età di 87 anni. Si tratta di uno dei padri del Rock and Roll e tale lutto le fa venire in mente la sparizione della primogenita Ylenia.

Un messaggio straziante accompagnato da una foto in bianco e nero dove si vede l’artista in questione insieme ai Beatles. “Un altro grande che se ne va. Little Richard RIP”, è questa la didascalia che l’ex moglie del Maestro Carrisi ha scritto a corredo dello scatto appena descritto. Inoltre la donna ha aggiunto una emoticon triste e sconfortata. (Continua dopo il post)

Anno doloroso per Romina Power

Il mondo della musica piange la morte di Luis Sepúlveda, per questa ragione Romina Power lo ha voluto ricordare sui suoi canali social. Un anno tremendo in tutti i sensi, infatti oltre all’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, l’ex di Al Bano ha dovuto dire addio ad altre de persone a cui voleva un mondo di bene.

Prima donna Jolanda Ottino, madre del Maestro Carrisi ed ex suocera a cui era molto legata. Successivamente la scomparsa di Detto Mariano, noto musicista e grande amico suo e del cantautore di Cellino San Marco. Ricordiamo che l’uomo era il loro testimone di nozze.