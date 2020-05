Anticipazioni Uomini e Donne oggi: Gemma incontra Occhi Blu ed è subito ballo sensuale (VIDEO)

Venerdì 15 maggio 2020 andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Stando a quanto trapelato dal sito Witty TV pare proprio che la puntata sarà incentrata ancora una volta su Gemma.

Durante le due settimane in cui il talk show è andato in onda in una versione tutta particolare, la dama ha avuto modo di conoscere via chat alcuni corteggiatori. La maggior parte di essi li ha già incontrati, ma manca l’ultimo, Occhi Blu.

Il ballo sensuale di Gemma e Occhi Blu a Uomini e Donne

Nella puntata del 15 maggio 2020 di Uomini e Donne Gemma incontrerà Occhi Blu, il corteggiatore 38enne. Il cavaliere chiederà alla dama di trascorrere insieme a lui un’esterna molto romantica e sensuale. Ad un certo punto, infatti, il protagonista metterà una bachata e coinvolgerà la torinese in un balletto super sexy. La Galgani si lascerà trasportare dalle emozioni e darà luogo ad una performance molto interessante.

Una volta in studio, poi, tutti i presenti avranno la possibilità di vedere dal vivo il misterioso Occhi Blu. Si tratta di un uomo di 38 anni, con una fisicità abbastanza prestante, capelli chiari e occhi, ovviamente, blu. Tina subito coglierà la palla al balzo per fare un po’ d’ironia sulla vicenda. In particolar modo gli presenterà il suo rivale in amore, il 26enne Sirius. La Cipollari, inoltre, accuserà anche il nuovo arrivato di essere troppo grande per gli standard di Gemma. (Clicca qui per il video)

Nella puntata del 15 maggio ci sarà Giovanna?

Sirius, dal canto suo, si limiterà semplicemente a presentarsi e a dire di essere molto lieto di fare la conoscenza del nuovo spasimante della Galgani. La puntata del 15 maggio dunque, pare sarà incentrata essenzialmente sulla dama del trono over di Uomini e Donne.

Non mancheranno commenti piccati e qualche momento di gelosia. Ad ogni modo, i telespettatori sono anche in ansia di scoprire quali novità ci siano nel percorso di Giovanna. Ricordiamo, infatti, che stando a quanto trapelato dalle anticipazioni dei giorni scorsi, la protagonista sarà spinta a compiere un passo importante verso Alessandro.

Dopo che tre donne del parterre femminile si presenteranno alla sua corte, all’Abate tremerà molto la terra sotto i piedi. Pertanto, che domani assisteremo anche all’evolversi di questa vicenda? Non ci resta che attendere per scoprirlo.