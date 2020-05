“Fa davvero impressione…”: Alberto Matano lascia a bocca aperta Lorella Cuccarini

Alberto Matano impressionato a La vita in diretta

Mancano poche settimane alla fine della versione invernale de La vita in diretta, infatti tra un mese ilo storico contenitore verrà affidato a Laura Chimenti e Pino Strabioli. Quindi fumata nera per Ambra Angiolini. Nel quarto appuntamento settimanale i padroni di casa Lorella Cuccarini e Alberto Matano hanno ricordato al pubblico di Rai Uno di essere in onda dallo scorso settembre fino a giugno.

Entrando nello studio romano della Rai di via Teulada a Roma, con il sottofondo della sigla iniziale, l’ex volto del Tg1 rivolgendosi alla collega le ha detto: “Sai a che puntata siamo arrivati con quella di oggi? Alla numero 167! Fa impressione…”.

Lorella Cuccarini a bocca aperta, il chiarimento del collega

Affermazione che ha lasciato a bocca aperta Lorella Cuccarini. Quest’ultima, infatti, dopo aver detto mamma mia, ha asserito che lei non tiene mai il conto delle puntate. A quel punto è intervenuto il collega Alberto Matano precisando che lo ha letto nella scaletta del giorno.

Dopo aver chiuso questa premessa, la conduttrice romana ha affermato che la giornata di giovedì è ricca di grandi novità. Il motivo? Perché la sera precedente il Presidente del Consigli dei Ministri, Giuseppe Conte ha annunciato il Decreto Rilancio per far ripartire l’Italia dopo l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19.

Alberto Matano parla delle regole da rispettare durante la Fase 3

A La vita in diretta, Lorella Cuccarini ha asserito ce qualsiasi cosa accadrà, ormai la vita di tutti gli italiani è cambiata e continuerà a farlo. A quel punto ha preso la parola l’ex mezzo busto del Tg1 Alberto Matano dicendo che da ora in poi la nostra vita sarà all’insegna del distanziamento fisico e non sociale.

Al giornalista calabrese non piace per nulla che si parla di distanziamento sociale. Come annunciato prima, lo storico contenitore pomeridiano della prima rete chiuderà alla fine di giugno 2020. Successivamente prenderà il via La vita in diretta estate con Strabioli e Chimenti, mentre sono stati fatti fuori Ambra Angiolini e Salvo Sottile.