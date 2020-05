Morgan c’è già aria di crisi con la nuova compagna Alessandra Cataldo

E’ già in crisi con la fidanzata il cantante Morgan, le voci circolano da qualche giorno e si parla di fine della relazione. Alessandra Cataldo ha reso padre l’artista per la terza volta

Sembrava che stesse procedendo tutto a meraviglia per Morgan, sia per la carriera che per la vita privata. Vero nome Marco Castoldi, l’artista si era ripreso dopo le polemiche che hanno seguito il festival di Sanremo. Il cantante pare fosse deciso a prendersi cura della sua nuova famiglia. Proprio così, Morgan aveva un’altra donna, che lo ha reso anche padre.

La compagna, che si chiama Alessandra Cataldo, gli ha dato una figlia appena alcuni mesi fa, rendendolo padre per la terza volta. L’artista aveva anche presentato la Cataldo alla madre, ma pare che tutto questo non sia bastato per rendere la sua vita più serena. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera Morgan ha confidato di stare vivendo un brutto momento.

Morgan in crisi con Alessandra Cataldo

L’artista ha confessato che in questa quarantena sta vivendo momenti di dolore. Il cantante non ha aggiunto altro, ma dalle sue parole è chiaro che qualcosa non va bene. Anche se ha detto solo una frase, è abbastanza esplicita per capire che c’è aria di crisi fra lui e la compagna. Il motivo? Potrebbe essere dovuto ad un presunto flirt del cantante con un’altra donna.

Qualche mese fa il cantante dei Bluvertigo è stato beccato in compagnia di una giovane cantante in pieno centro a Milano. Lei si chiama Angelica Schiatti e le foto sono state pubblicate da Diva e Donna. E’ normale che le foto hanno fatto il giro del web e pare proprio che fra i due ci sia del tenero.

Il cantante protesta perché è stato fotografato

Tuttavia, non ci sono prove che ci sia un flirt fra Morgan e la giovane cantante. Potrebbe esserci stato anche un bacio, ma anche in questo caso non ci sono prove che lo confermano. Comunque sia, il cantante si è arrabbiato quando è stato fotografato.

A confermare la reazione di Morgna è il settimanale Nuovo, che riporta lo scatto del cantante. L’ex giudice di XFactor si è infatti arrabbiato quando si è accorto che lo avevano ripreso. L’artista in passato ha avuto diverse storie, ma le più importanti sono state quelle con Asia Argento e Jessica Mazzoli. Morgan da oltre 3 anni sembrava avesse ritrovato la serenità accanto alla Cataldo, che non fa parte del mondo dello spettacolo.