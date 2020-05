Francesca Friggione fa una confessione su Maria De Filippi

Nell’ultimo numero in edicola della rivista Nuovo è contenuta una lunga intervista all’allevatrice di cani Francesca Friggione. Quest’ultima ha avuto modo di conoscere la regina della televisione italiana, Maria De Filippi. Durante la chiacchierata col giornalista la donna che sta a stretto contatto con gli amici a quattro zampe ha svelato un retroscena sulla conduttrice che sicuramente farà parlare moltissimo.

In pratica è stata contattata telefonicamente qualche tempo fa dalla moglie di Maurizio Costanzo perché aveva intenzione di comprare un cane. “Mi ha telefonato nel 2016 per prendere un cane, ma all’inizio non l’ho riconosciuta…”. In quell’occasione Queen Mary le aveva raccontato di aver perso un bassotto che si chiamava Cassio, e a causa di quella morte lei stava soffrendo tantissimo. Dopo un mese le ha chiamato un assistente per vedere se c’era a disposizione un altro bassotto.

Il retroscena sulla bassotta Filippa

Intervistata dal magazine Nuovo, Francesca Friggione ha rivelato che sente spesso Maria De Filippi al telefono. Il motivo? Per capire come si comportava la bassottina dopo avergliela affidata. La cagnolina si chiama Filippa e ha un carattere molto vivace e non è simpatica con tutti quelli che incontra.

Oltre a tale rivelazione, l’allevatrice ha reso noto un retroscena abbastanza curioso: “Lei ha due nemici storici: Rudy Zerbi e Emma Marrone…Con loro non va molto d’accordo e questa cosa mi ha fatto molto sorridere…”.

Maria De Filippi adora i cani, soprattutto i bassotti

Anche Maria De Filippi, chiamata in causa dal magazine Nuovo ha confessato di avere un altro bassotto oltre a Filippa. Alla nota conduttrice Mediaset piace molto osservarli anche girando gli occhi di traverso. Stando alle parole della professionista pavese, questa razza di cane è capace di esprimere sia il suo carattere che i suoi pensieri.

In poche parole la moglie di Maurizio Costanzo, ma anche quest’ultimo sono amanti degli amici a quattro zampe e li trattano come dei veri e propri figli. Addirittura, in passato Queen Mary alla fine di ogni puntata di C’è Posta per Te voleva la presenza di un pelosetto.