Una Vita, spoiler 17-22 maggio: Lucia racconta la verità ad Ursula su Mateo

Le anticipazioni settimanali di Una Vita delle puntate su Canale 5 dal 17 al 22 maggio raccontano che Lucia svelerà ad Ursula la verità su Mateo, che è il figlio di Telmo e non di Eduardo. La Dicenta raggiungerà il Martinez, invitandolo a lasciare Acacias prima che sia troppo tardi.

Intanto, Liberto proverà a far rinsavire Felipe, sebbene senza successo. Eduardo minaccerà Telmo dicendogli di stare lontano da Lucia, mentre Bellita continuerà a pensare che nel suo appartamento ci sia ancora lo spirito di Celia e proverà a trovare un modo per sbarazzarsene.

Una Vita, le trame settimanali

Nelle prossime puntate della soap, vedremo Telmo sospettare che Mateo sia suo figlio, dato che la sua nascita coincide con il giorno in cui fece l’amore con Lucia. Nel frattempo, Eduardo minaccerà l’ex religioso, intuendo che abbia un forte interesse per la moglie. Le anticipazioni di Una Vita svelano inoltre che Genoveva riceverà una bella notizia dalla sua amica Marlen, che le comunicherà l’avvenuto incasso del denaro.

Continuando con gli spoiler di Una Vita, Bellita sarà ancora convinta di avere a che fare con il fantasma di Celia. Nel frattempo, Ramon capirà di provare qualcosa di forte nei confronti di Carmen, che gli è stata vicino in questo difficile periodo. Lucia verrà raggiunta da Telmo, desideroso di sapere la verità su Mateo. La donna, indispettita, gli dirà di lasciarla stare e che Mateo non è affatto suo figlio.

Genoveva odiata dai vicini

Nonostante i suoi sforzi, la Salmeron non riuscirà a farsi ban volere dai vicini, in particolar modo dalle amiche di Susana e Rosina. A peggiorare le cose sarà un piccolo ‘incidente’: mentre sta baciando con passione Samuel, Genoveva dimenticherà di chiudere le finestre, così che tutti i passanti la vedano e sparlino di lei, dandole della poco di buono. Le anticipazioni di Una Vita narrano poi che Lolita e Carmen faranno finalmente pace.

In un momento di debolezza, Lucia dirà ad Ursula che Mateo è il frutto della sua notte di passione con Telmo. Nelle puntate di Una Vita in onda su Canale 5 dal 17 al 22 maggio inoltre, Liberto proverà a far ragionare Felipe che, dopo la morte di Celia, si è dato al vizio. Infine, la Dicenta proverà a spingere Telmo a lasciare il piccolo quartierino di Acacias, certa che Eduardo diventerà una furia quando verrà a sapere la realtà dei fatti. Il Martinez però non vorrà sentire ragioni e continuerà a voler vedere la sua Lucia.