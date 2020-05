Jasmine Carrisi, altro che labbra rifatte: ecco il suo grande segreto

Continua a stupire e incuriosire la bella Jasmine Carrisi. Attraverso dirette, foto e domande, la figlia di Al Bano è diventata una vera e propria influencer sui social. Dopo aver risposto in modo ironico ai suoi haters che la insultano e criticano per i suoi ritocchini alle labbra, la giovane ha voluto svelare alcuni dettagli che riguardano il proprio corpo.

Jasmine Carrisi come già detto in precedenza invita costantemente i suoi follower a porle delle domande e sono tanti gli interrogativi che le vengono posti. Tra le prime, c’è chi si interroga sul perché anche lei non segue le orme del padre, cimentandosi nel canto vista la sua splendida voce. Altri invece, le chiedono informazioni sulla dieta che segue, altri ancora curiosità sui suoi genitori.

Jasmine Carrisi svela il suo segreto

Jasmine Carrisi anche se riceve numerose critiche sui social è allo stesso tempo molto amata dai suoi follower. Tra le diverse domande che riceve attraverso le Instagram stories, è arrivata anche una sua piccola confessione che farà piacere a chi la ammira. Un utente infatti le ha scritto quanti tatuaggi avesse, riempendola di complimenti.

A quanto pare, la figlia di Al Bano ama i tatoo e ha dichiarato di averne ben tre: una rosa, un cuore e una frase. Purtroppo non ha precisato il posto in cui li ha incisi sul suo corpo e tanto meno se suo padre ne è a conoscenza.

Il futuro di Jasmine tra musica e cinema

Jasmine Carrisi è super cliccata suoi social. Con i suoi quasi 60 mila seguaci, la figlia di Al Bano può ritenersi una vera e propria influencer. Intanto, come tanti altri studenti si sta preparando alla Maturità che è alle porte prevista per il 18 giugno. Chi la conosce da vicino ci assicura che è tranquilla e amante dello studio.

Molto presto Jasmine Carrisi potrebbe sfondare nel mondo del cinema. Infatti, a Milano il suo nome gira già da un anno. E vari produttori avrebbero già chiesto a Al Bano e Loredana Lecciso di raggiungere la famosa capitale della moda. Jasmine quindi avrebbe due opzioni scegliere la strada del padre indirizzandosi verso la musica o debuttare al cinema. Di sicuro in entrambi in casa sarà sempre l’orgoglio di suo padre e sua mamma.