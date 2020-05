Maria De Filippi, il retroscena sulla Ferilli ad Amici “Mi ha detto di metterlo nelle mutande”

Maria De Filippi la prima puntata di amici speciali va benissimo

Maria De Filippi, con la collaborazione di Sabrina Ferilli e Giorgio Panariello è riuscita a fare andare per il meglio la prima puntata del suo nuovo talent. Amici speciali che è stato ideato per una raccolta fondi per la protezione civile. La conduttrice Forse proprio per il motivo realmente importante ha deciso di cedere alla scaramanzia.

Così, nel bel mezzo della puntata Giorgio Panariello ha notato che la conduttrice aveva appeso alla cintura un piccolo corno, le ha quindi chiesto cosa fosse. Maria ha risposto sincera come sempre. Ha quindi affermato che si tratta di una corno che le è stato regalato da Sabrina Ferilli e dato che ci tiene che tutto vada bene ha scelto di indossarlo in occasione della prima puntata.

Maria de Filippi, Ecco cosa le ha detto Sabrina Ferilli in privato

Maria De Filippi spiega che in realtà lei ha scelto di metterlo alla cintura, però se proprio deve essere sincera, ovvero quello che lei è, deve raccontare la realtà, ossia che quando Sabrina glielo ha regalato, le ha detto che avrebbe dovuto metterlo nelle mutande altrimenti non avrebbe funzionato.

Subito Sabrina l’ha incalzata dicendo che avrebbe potuto evitare di raccontare proprio tutti i dettagli. Sarebbe semplicemente bastato fermarsi al fatto che il corno le era stato regalato per scaramanzia da lei. Ovviamente anche questa piccola scenetta ha fatto tanto ridere il pubblico, che vede la De Filippi e Sabrina Ferilli un ottimo Duo comico.

Chi sono i partecipanti del talent?

Il nuovo talent di Maria, Amici speciali ha una durata di soltanto quattro puntate. La prima è andata in onda venerdì 15 maggio, con 5 ballerini professionisti che si sono esibiti e sfidati. Il primo è il vincitore della categoria della quindicesima edizione, Gabriele Esposito, poi Il finalista della 15° edizione Alessio Gaudino. A seguire anche il vincitore della 16° edizione Andreas Muller, immancabile Umberto Gaudino e ovviamente Javier Rojas.

Tra i cantanti in gara invece troviamo Irama, Michele bravi, Giordana Angi, Alberto Urso, vincitore di Amici 18, poi i The Kolors, vincitori di Amici 14, Random e Gaia Gozzi, che ha vinto Amici 19. La prima puntata è stata vinta da Alessio Gaudino che ha battuto Michele Bravi e Stash dei The Kolors. Con i fondi raccolti durante le esibizioni verranno rimborsati dieci operatori socio sanitari per un mese. E poi verranno regalati 30mila tamponi alla Protezione Civile, e 100mila euro all’emergenza sanitaria.