Simona Ventura chioma bicolore dovuta alla ricrescita ma qualcosa non torna “Che Falsa” (FOTO)

Simona Ventura ripresa a tutta velocità sui social, ma le critiche non mancano

Simona Ventura che prima non amava scrivere o farsi vedere tramite i social, durante questo periodo di quarantena, proprio come tutte le grandi Star della TV si è mostrata e continua a mostrarsi durante il giorno. Adesso può dire di essere più attiva che mai.

Storie ai fornelli, dediche al suo compagno Giovanni Terzi, attimi della giornata mostrati ai suoi follower. Uno degli attimi che ha voluto condividere con i fan è stata la prima uscita dopo tanti giorni in isolamento. Era felicissima, in preda alla gioia, ha festeggiato con una bella passeggiata in centro a Milano pubblicando una foto su Instagram. In foto si trova di fronte al Castello Sforzesco insieme al suo compagno.

Ha affermato che mai in altra occasione Ha sentito Milano tanto vicina. Subito i follower hanno risposto al post affermando che è vero, uscire dopo tanto tempo e fare una passeggiata regala forti emozioni. Poi le hanno augurato tutti una buona giornata. In foto Qualcuno ha notato la sua chioma bicolore, riuscendo così a capire che non si è affidata a nessuno per fare la tinta. (Continua dopo la foto)

Simona Ventura

Simona Ventura, realmente imperfetta, ma i fan commentano

Simona Ventura è forse tra le poche Star che durante il periodo della quarantena ho scelto di non fidarsi a nessuno Simona Ventura e forse tra le poche Star che durante il periodo della quarantena e attendere la riapertura dei parrucchieri.

Almeno fino ad oggi i parrucchieri sono tutti chiusi, mentre chiunque si è dato da fare per nascondere la ricrescita, lei non ha paura di mostrarsi con la chioma bicolore mentre lavora con lo Smart working. Infatti pubblica una foto che ha ricevuto commenti positivi, di solidarietà da parte di tutte le donne che si trovano nelle stesse condizioni.

Molte affermano di essere sorelle di ricrescita, qualcun altro si complimenta per essersi fatta vedere al naturale senza avere paura di essere criticata. Ovviamente non mancano però i commenti negativi di coloro che non credono che sia rimasta proprio con la ricrescita al vento senza aver fatto alcun tentativo prima di uscire di casa. Così la accusano di essere falsa.

Dove sono i capelli bianchi? Si aprono le indagini

W così molti iniziano ad indagare, la foto ha qualcosa di strano, questo qualcosa è la totale assenza dei capelli bianchi. È vero la chioma di superSimo È metà e metà, ma non ci sono capelli bianchi, che alla sua età dovrebbero essere ben evidenti. Ecco quindi che arrivano i rimproveri da parte di tutti coloro che sentono di essere stati presi in giro. Chiunque le chiede spiegazioni, ma al momento la conduttrice preferito non dire.